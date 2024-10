La banda sonora de la filmografía de Pedro Almodóvar: las grandes canciones de sus mejores películas

A lo largo de sus 74 años,Pedro Almodóvar ha firmado un total de 23 largometrajes en los que ha dejado su inconfundible sello. Los temas sociales y emocionales que abordan, el casting de actores y actrices, la proclamación de sus musas, la estética kitsch y pop, y un especial sentido del humor en los diálogos conforman ese exclusivo universo del director manchego.

Dentro de este especial mundo almodovariano, la música también tiene un significativo papel y las bandas sonoras de sus películas son inconfundibles, además de haber sido reconocidas con seis Goyas y una nominación al Oscar por Madres paralelas.

La responsabilidad del éxito del paisaje sonoro de la filmografía del manchego la tiene, en buena medida, Alberto Iglesias. El compositor, responsable también de la música de El jardinero fiel, El topo o Cometas en el cielo, con las que consiguió tres nominaciones a los Oscar, ha trabajado en todas las películas de Almodóvar desde La flor de mi secreto hasta La habitación de al lado, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia.

Pero además de la música original a cargo de Iglesias, Almodóvar ha recuperado o versionado canciones, especialmente boleros, coplas y tangos, que gracias a él disfrutaron del renacer del éxito, como Resistiré del Dúo Dinámico en Átame,Volver de Carlos Gardel en la película del mismo nombre o Piensa en mí, compuesta por Agustín Lara en 1935, para Tacones Lejos.

Aquí, la set-list de las mejores canciones, y las palpitantes escenas que protagonizaron, de las películas de Almodóvar:

Gran ganga, en Laberinto de pasiones (1982)

En su segundo largometraje, el Almodóvar que se convirtió en icono de la movida madrileña decidió introducir en su historia dos canciones con Fabio McNamara que darían lugar al dúo punk-glam-rock con el que el director probó suerte en el mundo de la música.

Gran ganga y Suck it to me son los dos esperpénticos temas que interpretan en Laberinto de pasiones y que formaron parte del primer y único disco de Almodóvar y McNamara, ¡Cómo está el servicio... de señoras!.

Resistiré, en Átame (1989)

La octava película de Almodóvar es la producción con mayor número de nominaciones en los Goya, quince, incluida la de Mejor música original, pero no consiguió ninguna.

La cinta, protagonizada por Victoria Abril y Antonio Banderas, 'usó' para el final de la película el éxito del Dúo Dinámico Resistiré, que años más tarde vivió uno de sus mejores momentos con la pandemia.

Piensa en mí, en Tacones lejanos (1991)

De nuevo Victoria Abril volvió a ser protagonista de la siguiente película del director manchego, en esta ocasión acompañada por Marisa Paredes y Miguel Bosé.

En ella, el cantante de Bandido da vida a un juez que por las noches es drag queen y es el que interpreta las dos canciones que se convirtieron en un éxito a raíz de la película: Un año de amor y Piensa en mí, que suenan en la voz de Luz Casal. “Yo sabía que estas dos canciones las podía hacer y muy bien. Y eso hice”, aseguró la cantante gallega sobre su triunfante colaboración con Almodóvar.

En el último trago, en La flor de mi secreto (1995)

Para hacer más bella la historia de amor-odio entre Leo Macías —interpretada por Marisa Paredes— y Paco Arcos —interpretado por Imanol Arias—, Almodóvar eligió tristes y desgarradoras canciones de amor, como Ay Amor, de Bola de Nieve, o Tonada de luna llena, de Caetano Veloso.

Pero es En el último trago, de la cantautora mexicana Chavela Vargas, el tema que marcó la cinta gracias a la escena en la que Marisa Paredes llora en un bar recordando a un amor perdido mientras suena este bolero en la televisión.

Volver, en Volver (2006)

Volver fue la consolidación de Penélope Cruz como chica Almodóvar y su interpretación en la cinta del manchego fue nominada al Oscar a la mejor actriz. Además, esta historia de mujeres supuso el regreso de la que durante años fue la gran musa del de Calzada de Calatrava, Carmen Maura.

Historia del cine español es la escena en la que Raimunda (Penélope Cruz) canta una versión aflamencada del tango Volver, de Carlos Gardel. En realidad, la actriz de Alcobendas hace un playback de la canción que interpreta una soberbia Estrella Morente.

A ciegas, en Los abrazos rotos (2009)

Para su 18º largometraje, Almodóvar contó con un numeroso elenco encabezado por Penélope Cruz, Lluis Homar, Angela Molina, Blanca Portillo, Carmen Machi y José Luis Gómez, acompañados por otros de sus actores incondicionales como Kity Mánver, Chus Lampreave, Lola Dueñas y Rossy de Palma.

A ciegas, una composición de Quintero León y Quiroga que popularizó Concha Piquer en 1953, es una de las canciones que suenan en la película interpretada por el cantaor Miguel Poveda.

Se me hizo fácil, en La piel que habito (2010)

Con esta película, Alberto Iglesias sumó su cuarto Goya —tiene cinco– a la Mejor música original trabajando a las órdenes de Pedro Almodóvar.

Dos canciones inéditas de la cantante ecuatoguineana-española Buika fueron elegidas para formar parte de la película: Por el amor de amar y Se me hizo fácil.

I'm so excited, en Los amantes pasajeros (2013)

No es una de las mejores obras del oscarizado cineasta pero esta película, que transcurre en un vuelo entre Madrid y Ciudad de México, esconde un divertido y disparatado número musical a cargo de los azafatos del avión interpretados por Carlos Areces, Javier Cámara y Raúl Arévalo.

La canción elegida es I’m so excited que The Pointer Sisters hicieron famosa a principios de los ochenta.

A tu vera, en Dolor y Gloria (2019)

En palabras del propio autor, esta película, protagonizada por Antonio Banderas, Asier Etxandía y Leonardo Sbaraglia, cierra la trilogía de la que forman parte La ley del deseo y La mala educación, protagonizadas por directores de cine hablan "de la creación, cinematográfica y teatral, y de la imposibilidad de separar la creación de la propia vida en las que el tema central son el deseo y la ficción".

En ella la cantante Rosalía hace un cameo interpretando a una de las mujeres que lava la ropa en el río junto a Penélope Cruz. Es ahí donde Almodóvar introduce una 'actuación musical' y la catalana canta con el resto de mujeres A tu vera, la mítica canción de Lola Flores.