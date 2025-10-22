RUSLANA debuta en el cine con 'A fuego', una película con mucho baile

La carrera de RUSLANA suma un nuevo éxito, pero esta vez no en la música: la artista forma parte del reparto de su primera película, A fuego, con Atresmedia.

La artista no baja del escenario ni por su propia gira ni como telonera de Sebastián Yatra, una de sus grandes oportunidades. Y ahora muestra de nuevo su versatilidad en el mundo audiovisual.

No son muchos los detalles que se conocen de este proyecto cinematográfico, pero ya se ha compartido el primer adelanto, donde la exconcursante de Operación Triunfo aparece bailando con la destreza que la caracteriza.

Y es que este filme de describe como "una historia sobre la amistad, la familia elegida, el amor y la juventud marcada por el baile y la libertad". La propia autora de Me he colgado de mi exdescribe el proyecto como "muy interesante y muy secreto".

A RUSLANA se unen en el reparto de A fuego otros nombres como Zoe Bonafonte, Omar Banaba, Marc Soler y Miquel Melero.