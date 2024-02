Ryan Gosling actuará en los Premios Oscar para cantar 'I'm Just Ken'

I'm Just Ken, el tema principal del protagonista masculino de Barbie, está nominada a Mejor Canción Original en los Premios Oscar.

No es el último tema de la película de Greta Gerwig que opta en esta categoría. What I Was Made For?, el tema que Billie Elish compuso para el mundo rosa de la muñeca de Mattel más conocida del mundo, también opta a llevarse la codiciada estatuilla. Se llevó el Globo de Oro a Mejor Canción, pero su actuación en la gala del próximo 10 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles no está confirmada.

El que sí tiene luz verde para actuar sobre el escenario de los premios más importantes del cine es Ryan Gosling, tal y como informa Variety. El intérprete, nominado a Mejor Actor por su papel en Barbie, se meterá en la piel de Ken para cantar su canción I'm Just Ken. Se llevó el Critic Choice Awards hace unos meses por la interpretación musical y ni él mismo se lo creía.

El canadiense agradeció el reconocimiento de la Academia postulándole para Mejor Actor, pero lo hizo en un comunicado en el que defendió el papel de Margott Robbie y Greta Gerwig, que no recibieron ninguna nominación. Unas palabras que removieron Hollywood y que han puesto de relieve el desaire más sangrante de la industria del cine en los últimos años.

"No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que lo merecen", dijo.

Nadie puede negar que Barbie ha sido un fenómeno más allá del cine y ni su protagonista femenina ni su directora han sido reconocidas, cuando son las responsables de que todo se haya teñido de rosa este 2023.