¿Sabías que Eva Soriano fue dos veces a 'Operación Triunfo'? "Me sentí un fracaso"

Eva Soriano ha hecho muchas cosas en su vida. Antes de convertirse en una cómica de éxito y presentadora de Cuerpos especiales, la catalana fue cajera de supermercado, guía turística y músico.

Así lo recordó en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 donde la cómica habló de su pasado como cantante. Y recordó que se ha presentado a Operación Triunfo en dos ocasiones: una en 2008, la edición de Pablo López, y otra en 2019.

La primera vez que intentó participar en el talent musical no lo pasó especialmente. "Yo sufrí porque tenía 16 años y llevarte con esa edad un 'no' no es lo mismo que cuando te han dicho muchos noes de adulto, que lo tiene asimilado. Con 16 es el primero y te pega el trompazo y piensas que eres un fracaso como persona".

No obstante, a sus 35 años ve el lado bueno de todo eso: "Con los años creces y ves que el fracaso forma parte de tu visa y lo tienes que abrazar. Yo cantaba, quería ser cantante y quería ir a OT. Me presentaba y no. Pero eso está muy bien, porque de tantos 'noes' al final descubrí mi verdadera vocación".

Soriano también habló de su segundo intento por ir a OT, esta vez en 2019. "Yo trabajaba en el programa Las que faltaban y me dijeron que hiciera el casting, y la persona que me lo estaba haciendo era una de las personas que me vio en Tu cara me suena, donde aparecí tres años después", detalló la humorista. No obstante, esta vez estaba todo planeado.

No pudo ser, pero ahora canta como parte de su comedia. Y la podéis escuchar hacerlo todas las mañanas en Cuerpos especiales.