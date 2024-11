¿La serie 'Celeste' está inspirada en la historia de Shakira con Hacienda? Esto dicen Carmen Machi y su creador

Celesteha generado gran atención mediática por las similitudes entre su historia y los conflictos de Shakira con Hacienda en España. De hecho, algunos titulares en prensa aseguran que la serie de televisión está inspirada en la colombiana, pero ¿qué han dicho al respecto sus creadores y actores?

La obra de ficción española está dirigida por Diego San José y Elena Trapé, y sus personajes protagonistas están interpretados por Carmen Machi (Sara Santano, la inspectora), Manolo Soto (paparazzo) y la mexicana Andrea Bayardo (Celeste). La serie narra el último caso de la inspectora de Hacienda antes de jubilarse.

El objetivo de Sara Santano es "demostrar que Celeste, la gran estrella musical latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó 184 días en el país", asegura la sinopsis.

Así, la trama de Celeste encaja en términos generales con los problemas de Shakira con Hacienda, sobre todo porque la cantante de la serie también llega a España por una relación sentimental. En el caso de Shakira, la colombiana fue acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. La Fiscalía pedía una pena de ocho años de prisión y una multa de más de 23 millones de euros por seis delitos de fraude contra la Hacienda pública, y la artista al final aceptó el pago de una multa millonaria a cambio de una rebaja de condena para evitar entrar en prisión.

Hacienda estuvo investigando a Shakira durante más de dos años, durante los que se recopilaron pruebas para demostrar que la artista vivió en España entre 2012 y 2014, años en los que no presentó la declaración de la renta. Los inspectores rastrearon su vida en Barcelona, comenzando por su peluquero, a quien visitaba casi semanalmente [algo que resuena con Celeste].

Las declaraciones del creador y los actores de 'Celeste'

Ante la similitud entre ambas historias, la prensa no ha dudado en preguntar sobre ella a los creadores y los actores de Celeste. Su director y creador, Diego San José, niega que la serie esté inspirada en Shakira: "Podríamos haber elegido un caso real como el de Shakira, o cualquier otro, e intentar seguirlo alimentándonos de lo que pasó. No nos interesaba esa serie. La protagonista es una mujer que tiene que tomar la decisión de qué hacer después de jubilarse. Eso es lo que nos importaba. Es la serie contraria a la que un espectador más sensacionalista podría esperar", dijo a verTele.

Por su parte, Carmen Machi explicó a FormulaTV que para ellos "en ningún momento" estuvo presente el vínculo entre Celeste y Shakira. En esa misma línea se mantiene Manolo Solo: "Es una artista que defrauda a Hacienda, todo lo demás es ficcionado. [...] Celeste tiene sus condicionantes y su contexto, que no es el de Shakira necesariamente".

Por su parte, el personaje que da vida a la cantante de la serie, Andrea Bayardo, asegura en esa misma entrevista que es una fiel admiradora de la colombiana. "Yo a Shakira la admiro un montón como artista y me da pena no poder decir que es una persona en la que me puedo inspirar solamente porque no se relacione con su caso", confirma. Y añade: "No me inspiré en Shakira concretamente, ni en el caso de Hacienda, ni en lo artístico. [..] Shakira es una artista que admiro desde que soy pequeñita y no creo que sea justo que se relacione Celeste con ella".

Fotograma de 'Celeste' | Movistar Plus+

La versión de Shakira sobre su fraude a Hacienda

El 4 de septiembre de 2024, Shakira publicó una carta en El Mundo donde se defendía ante las acusaciones de Hacienda. Según explica en el texto, la colombiana asegura que su conflicto legal recae en haber querido mantener una relación sentimental en España: "En 2011 yo deseaba que prosperara mi relación con Gerard Piqué, que en ese momento estaba atado a España por motivos laborales, pero viajar a España me generaba muchísimas complicaciones, porque me forzaba a estar lejos de mis centros de actividad laboral. Siempre que regresaba, lo hacía para que prosperara esa relación, no por 'vocación de permanencia'".

"Algunos técnicos de la Agencia Tributaria española presentaron un relato infantil y moralista en el que yo era una cantante que evitaba cumplir con sus obligaciones fiscales y ellos los representantes de la justicia y la decencia. La realidad era muy distinta: yo cumplí siempre con mis obligaciones", continúa.

"En el caso del 2011, la estrategia es particularmente escandalosa porque solo pasé en España 73 días, cuando el mínimo establecido por la ley para ser residente fiscal es de 183 días", detalla Shakira, y acusa a la Agencia Tributaria "de mostrar trofeos de caza para reconstruir una credibilidad en entredicho".

Y añade: "El Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años. Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida, y no porque trabajara poco".