Sirena y Calma, las dos hijas actrices de Santiago Segura

De Santiago Segura se conocen muchas facetas, pero muy poco se sabe de su vida personal. Es curioso porque sus dos hijas, Sirena y Calma, participan en sus últimas películas. Además, su mujer y madre de las niñas, María Amaro, es maquilladora profesional. Los dos se conocieron en el rodaje de la primera entrega de Torrente, en 1998.

Calma Segura Amaro, la hija mayor, tiene 13 años. Es Carlota en la película Padre no hay más que uno. Sirena tiene 7 y ella interpreta a Paula en esa saga.

Las dos acudieron por sorpresa a El Hormiguero durante una de las últimas visitas de Santiago Segura.

Sirena, Calma y Santiago Segura. // El Hormiguero (Antena 3)

No es un director benevolente con ellas. "Como sé lo que puede dar soy muy pesado. Cuando conoces los límites de alguien.. Lo hago conmigo mismo", decía recientemente sobre el papel de Sirena (la pequeña) en la película Destino Asturias, donde también aclaró que no tiene ninguna intención de que sus hijas se dediquen al cine por ser un trabajo muy incierto.

El salto al cine familiar

Calma y Sirena son las responsables del salto de Santiago Segura al cine familiar. Como no podían ver sus trabajos anteriores, el director decidió empezar a hacer comedias para toda la familia y no le ha ido nada mal.

A Sirena le gusta más el mundo del cine que a Calma, y de hecho para rodar la primera película de Padre no hay más que uno fue al logopeda para mejorar la dicción. "Me gusta pero no me quiero dedicar a esto", le contó Calma a Pablo Motos en El Hormiguero, donde Santiago Segura reveló que la mayor quiere ser médico.

En esa visita al plató de Antena 3, Sirena demostró ser todo desparpajo y hasta, en un momento, dio el nombre de una profesora del colegio que "es muy mala".

Amor en 'Torrente'

Santiago Segura conoció a María Amaro en 1998 durante el rodaje de Torrente. Llevan juntos más de 22 años.

Amaro era maquiladora en la película. Empezó en este trabajo con 19 años, dentro del mundo del cine y de la televisión. Incluso tiene su propia escuela de maquillaje.

Sus redes sociales están llenas de fotos de sus hijas, igual que las de Santiago Segura, en la que se ve que suele acompañarlas a los rodajes. También sirven para promocionar su trabajo y el de Santiago Segura. Un detalle: la familia es aficionada al Atlético de Madrid.