Así es Ernesto Sevilla: las películas que ha dirigido, su hermana melliza, sus parejas y su amistad con Joaquín Reyes

Ernesto Sevilla nunca defrauda. Su humor ya es su seña de identidad y lo refleja en todos los proyectos en los que participa. La hora chanante, A pelo, Buenafuente o Museo Coconut son algunos de los programas en los que ha participado y tuvieron mucho éxito. Sin embargo, ahora estrena Pobre Diablo, una serie de animación para adultos, de la mano de su buen amigo Joaquín Reyes.

Con una carrera de más de 20 años, no solo despunta delante de la cámara, sino también detrás, ya que combina su faceta de humorista con otra de guionista y director. De hecho, estuvo a cargo de Camera Café, la película que hicieron sobre la popular serie.

Pero, ¿quién se esconde detrás de este cómico de Albacete? Repasamos el lado personal e íntimo de Ernesto Sevilla.

Su hermana melliza Josefina

Ernesto Sevilla nació en mayo de 1978 en Albacete, por lo que tiene 44 años. Es hijo y nieto de profesores, así que la educación siempre ha estado muy presente en su familia. Tiene una hermana mayor, Carmen, y otra melliza que nació solo 15 minutos antes que él. Se llama Josefina y trabaja como dentista.

A su padre, Gabriel Sevilla, lo conocimos en 2016 gracias a un sketch de El Hormiguero en el que colaboraba con su hijo. Gracias a las redes sociales se pudo comprobar el increíble parecido que existe entre ellos. La foto de Gabriel Sevilla de joven dejó boquiabiertos a los seguidores del cómico, que siempre ha bromeado con el tamaño de su "almendra", algo que parece que ha heredado de su progenitor. "A mis padres les encanta que les nombre en los monólogos", contó en una entrevista con ABC.

Estudió Bellas Artes en la facultad de Cuenca y en la cuarentena recuperó esta pasión por los colores y los pinceles. "Tengo un pasillo muy largo y estos días dibujo en sus paredes cuando me aburro. Como pienso pintarlo después... me da igual", contó en una entrevista con El Mundo.

Su perro Elvis fue su mejor compañía durante el confinamiento, encierro que el humorista vivió en su piso de soltero. "Me hace mucha compañía. Le hablo mucho. Es el único que me escucha", contó en la misma charla, en la que dejaba caer que uno de sus propósitos era encontrar pareja. "A ver si cuando acabe esto encuentro novia", apuntaba.

Quiénes han sido sus parejas

Ernesto Sevilla es mucho más que un gran cómico. Su peculiar humor y su atractivo físico lo han elevado a la figura de galán, ya que ha conquistado el corazón de conocidas modelos y actrices españolas.

Tampoco es baladí la fama que se ha ganado de fiestero, principalmente motivada por él mismo. No son pocas las veces que ha aparecido en pantalla o en la radio de resaca o con dolor de cabeza. Ya se sabe: noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno.

La primera actriz conocida que encontró el amor al lado del albaceteño fue Natalia Verbeke, que salió con el humorista entre 2006 y 2008.

Después fue Berta Collado, conocida por ser la reportera de Sé lo que hicisteis, la que ocupó su corazón entre 2010 y 2012.

Su relación más mediática tuvo lugar en 2015, cuando se enamoró de la presentadora Patricia Conde. Solo estuvieron juntos cuatro meses y, aunque los paparazzis los pillaron paseando acaramelados en más de una ocasión, parece que el estilo de vida del humorista no convenció a Conde, que buscaba estabilidad.

Cómo conoció a Joaquín Reyes

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla son inseparables desde que se conocieron a fondo en la facultad de Bellas Artes de Cuenca cuando ambos eran estudiantes. Además, sus padres eran amigos y sus familias estaban unidas ya antes de su adolescencia. Tanto es así que una vez Ernesto Sevilla se bebió la orina de Joaquín Reyes. El poder de convicción de Sevilla hizo que Paramount Comedy fichase a su amigo Joaquín Reyes para Muchachada Nui y a partir de ahí el resto es historia.

Han trabajado juntos incontables ocasiones: desde guiones hasta series como Museo Coconut, El Club de la Comedia, A Pelo o Capítulo 0. Además, juntos en el grupo "El cuarteto de Albacete", un grupo de humoristas formado por él mismo, Joaquín Reyes, Pablo Chiapella y Raúl Cimas.

Uno de los papeles más conocidos de Ernesto Sevilla es el de Teodoro Rivas en la serie de televisión La que se Avecina, donde interpreta al hermano de Amador Rivas (Pablo Chiapella).

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla presentaron juntos la gala de los Goya 2018, una ceremonia que al día siguiente los expertos calificaron de "la peor gala de la historia". "No me olía la tostada", dijo Joaquín Reyes sobre estas reacciones en una entrevista con El Periódico. "Desde el escenario veíamos al público reír y la sensación, lo prometo, era buena. Yo me fui a dormir convencido de que lo habíamos hecho bien", se sinceró .

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, en los Goya 2018 // Gtresonline

Sin duda, Ernesto Sevilla se ha convertido en un personaje fundamental de la comedia española.

Su unión con Joaquín Reyes solo demuestra lo que muchos ya saben: el talento llama al talento y es normal que ellos lo hayan hecho.