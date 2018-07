Soraya Arnelas llama “desvergonzada” a Cristina Pedroche por su imitación de Mónica Naranjo

Cristina Pedroche tiene varios talentos, seguro, pero desde luego cantar no es lo suyo, aunque lo compensa con una gran capacidad para reírse de sí misma. Así que no dudó, micrófono en ristre, en dejar sordo a medio plató del programa Tú sí que sí con unos gritos que venían a imitar la canción ‘Desátame’ de Mónica Naranjo. Y ya me imagino yo a los asistentes repitiendo la primera estrofa de la canción como un mantra: “Porque no hay en mi vida martirio que dure más…”. ¡Menudo griterío!

Tanto es así, que Soraya Arnelas, parte del jurado del programa de LaSexta, y a la que vemos sufriendo con la “imitación”, no pudo resistirse y le dijo a Pedroche: "Qué poca vergüenza tienes, eres una desvergonzada y qué bien te sienta".

Pero la cosa no acabó así, porque después de la actuación del Club de Salto de Combra Cheste, se animó a coger la comba junto a Silvia Abril, y ¡menuda liaron! Silvia podría haber entrenado a Rocky y le habría ido aún mejor, seguro.

Cristina Pedroche y Silvia Abril / laSexta.com

Pero es que esa noche fue larga, y antes de Tú sí que sí, Cristina Pedroche estuvo en El Hormiguero con Pablo Motos, y allí se marcó un reggaetón con botazas y mini vestido ¡que no tiene desperdicio! Esperemos que se centre más en el baile y le limiten el acceso al micrófono en las galas… 😉