Travis Kelce asegura que nunca ha discutido con Taylor Swift: "Solo han pasado dos años y medio"

Taylor Swift (35) y Travis Kelce (36) son una de las parejas del momento. Su romance comenzó en pleno transcurso de la gira The Eras Tour, y desde entonces los fans de la estrella estadounidense están pendientes de cualquier movimiento. Por supuesto, la noticia de su compromiso generó un gran impacto mediático el pasado mes de agosto, cuando su publicación en Instagram superó los 37 millones de 'me gusta'.

Mientras el público espera a que la cantante y el jugador de la NFL hagan efectivos sus votos matrimoniales, ahora Travis Kelce ha vuelto a hablar de su relación con Taylor Swift para confesar que nunca han discutido. Así lo ha comentado este miércoles 3 de diciembre durante su entrevista a George Clooney en el pódcast New Heights.

El actor ha comentado que no se ha peleado nunca con su mujer Amal Clooney en diez años. Además, ha querido hacerle la misma pregunta al deportista sobre su romance con Swift: "Bueno, solo han pasado dos años y medio, y tienes razón. No he discutido. Ni una sola vez", ha respondido Kelce entre risas.

Después, Clooney ha añadido que su esposa y él no le ven sentido a pelearse: "Ninguno de los dos va a ganar la discusión, así que ¿para qué meterme? Tío, tengo 64 años. ¿Y sobre qué voy a discutir a estas alturas? ¿Sabes? He conocido a una mujer increíble, guapa e inteligente, que defiende todas las cosas más importantes en las que creo. Y no puedo creer lo afortunado que soy. ¿Por qué voy a discutir?".

Además, el actor les ha comentado a Travis Kelce y a su hermano Jason Kelce, copresentador del pódcast, que deberían seguir su ejemplo. "Estoy seguro. Estoy tomando notas todo este tiempo. Ni siquiera lo sabes", ha respondido el prometido de Taylor Swift.