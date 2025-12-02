Taylor Swift lanza un nuevo trailer sobre la película del 'The Eras Tour': primer directo con 'The Tortured Poets Department'

El lanzamiento de la película Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show verá por fin la luz este 12 de diciembre en Disney+, una oportunidad para que los fans puedan disfrutar de lo que fue una de las giras más exitosas de los últimos años.

Además, esta película en streaming recoge el concierto de Vancouver, el último de la gira y en el que cantó por primera vez el repertorio completo de The Tortured Poets Department.

La pieza, dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions en colaboración con Silent House Productions, es una grabación al completo del concierto sin ningún tipo de corte.

Junto a esta película, la artista lanzará el mismo día en la plataforma la docuserie Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, la cual recoge todos los entresijos detrás de la gira como el proceso de preparación de Taylor para cada show o su relación con Travis Kelce, a través de un formato de 6 episodios.

El nuevo tráiler de la película

Para promocionar la película de esta experiencia inigualable que se vivió en Vancouver, Taylor Swift y la plataforma han publicado un tráiler en el que podemos ver escenas del concierto.

"Tuvimos mucho tiempo para preparar el final de esta gira, y esta noche les ofrecemos un último concierto", expresa la artista en el adelanto. "Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ser parte del capítulo más emocionante de mi vida hasta la fecha".