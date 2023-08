Taylor Swift prepara una serie "metafeminista" sobre su vida amorosa con la guionista de 'Succession' Alice Birch

La vida amorosa de Taylor Swift tiene nueva pista de aterrizaje.

La autora de Midnights lleva desde su debut como cantautora -con su disco homónimo en 2006- dejando el gran protagonismo de sus letras en manos de su vida amorosa, que ha brindado tanto material a su discografía y ha demostrado las dotes de la cantante como escritora.

Pero parece que ya toca cambiar el idioma en el que contar su historia. Ahora, los sentimientos de la artista sobre su mediática lista de exparejas, como los músicos Harry Styles y John Mayer, los actores Taylor Launter, Jake Gyllenhaal o su reciente y más larga relación hasta el momento con el intérprete Joe Alwyn, verán la pantalla. La superestrella cambia de medio y le dará forma de guion a sus experiencias de amor y dolor. Una serie que contará con la ayuda de la guionista Alice Birch, según ha confirmado The Sun.

El medio ha confirmado que la cantante de Shake It Off se reunió con la escritora de la serie de éxito Succession, que construyó el personaje de ficción de Shiv Roy. Tal y como relata el medio británico, Taylor se vio atraída por cómo Birch, que también ha trabajado en Normal People (2020) o Conversations with Friends (2022), moldeó al personaje mencionado, que existía en un entorno dominado por hombres.

Las fuentes cuentan que, durante el encuentro, las escritoras lanzaron ideas y discutieron "la posibilidad de una nueva serie de televisión 'metafeminista". "Taylor es una persona con múltiples talentos y aunque su vida amorosa le ha dado diez álbumes número 1, también se encuentra en las primeras etapas de generar un nuevo programa de televisión", afirmaba la voz autorizada.

El historial sentimental de Swift y su sensibilidad a la hora de plasmarlo en el papel han dado lugar a consolidados himnos de empoderamiento que podrían traducirse también a la pantalla.

El proyecto está siendo producido por Searchlight Pictures, la compañía que estuvo detrás de películas como La forma del agua y Nomadland.

Los primeros pinitos de Taylor Swift como directora de cine

El cine está íntimamente relacionado con el mundo profesional de Swift. La artista ya ha estado delante y detrás de las cámaras. Hizo sus primeros cameos producciones como Hannah Montana: la película o CSI, además de actuar más tarde para la serie New Girl.

Está claro que la dirección no es un mundo ajeno para Taylor. La artista ya ha hecho sus primeros pinitos como directora en dos de sus videoclips, prueba de la importancia que le da la cantante a la elaboración cinematográfica de su trabajo.

El primero, The Man, cuenta la historia sobre los privilegios que poseen los hombres en la sociedad, por el simple hecho de ser hombres. Swift dirigió por primera vez y se caracterizó como hombre para ser la protagonista de la pieza.

Taylor Swift - The Man (Official Video)

El último ejemplo es la película de casi 15 minutos que dura el videoclip de All Too Well: The Short Film, un cortometraje escrito y dirigido por ella misma.

Taylor Swift - All Too Well: The Short Film

Ambos videoclips dirigidos por Taylor Swift fueron galardonados con un MTV VMA a la mejor dirección. Ahora, la artista se abre paso en una productora cuyas películas son ganadoras de Oscar.

Además, en diciembre de 2022 se hizo pública la noticia de su debut como directora de largometrajes con un proyecto propio próximamente.