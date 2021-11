Las canciones que Taylor Swift ha dedicado a sus ex parejas

Taylor Swift utiliza la música como catarsis y redención cuando termina una relación amorosa. Son muchos los temas en los que ha incluido referencias directas a sus ex parejas.

No solo las letras encierran mensajes encriptados, también los videoclips están llenos de detalles personales. Los últimos, All Too Well y I Bet You Think About Me, del álbum Red (Taylor's Version), las incluyen, pero hace mucho tiempo que este se ha convertido en el 'modus operandi' de la cantante.

Jordan Alfrod - Picture To Burn

Jordan Alfrod era el chico que se sentaba al lado de Taylor en clase. Se enamoraron pero Jordan le rompió el corazón siéndole infiel. Tras descubrirlo, la cantante quiso desahogarse en una canción. Un capricho del destino quiso que Jordan y Chelsea, la chica con la que le había sido infiel, terminasen casándose.

"Me he dado cuenta de que te quieres más a ti mismo de lo que me puedes amar a mí. Ve y di a tus amigos que soy una loca obsesiva. Vale. Yo les diré a los míos que eres gay"

Brandon Borello - Tim Mc Graw

Aun no se había convertido en la estrella global que es a día de hoy, pero sí había sentido sus primeras mariposas en el estómago. Taylor Swift y Brandon Borello empezaron a salir en su etapa escolar y terminaron la relación cuando él tuvo que irse a la Universidad.

En una entrevista con USA Today, Taylor contó cómo se tomó el joven aparecer en el primer disco de estudio de la cantante, que en aquel momento tenía 16 años. "Él compró el álbum y dijo que realmente lo amaba, lo cual es dulce. Sin embargo, su novia actual no está muy contenta con él", aseguró.

"Pero cuando pienses en Tim McGraw, espero que pienses en mi canción favorita, la que bailamos toda la noche"

Joe Jonas - Forever & Always

Fue una relación mediática pero según Taylor terminó de una manera desagradable. Fue en el año 2008 cuando la artista estreno su disco Fearless y en varios temas profundiza y da detalles sobre la relación. Según contó en el programa de Ellen DeGeneres, el Jonas Brother cortó con ella por teléfono, en una llamada que duró 27 segundos. También le dedicó Last Kiss y Better Than Revenge.

"Y miro el teléfono, todavía no ha llamado, y luego te sientes tan bajo que no puedes sentir nada en absoluto, y recuerdas cuando dijo: para siempre y para siempre"

Taylor Launter - Back to December

La cantante escribió Back to December, incluida en el álbum Speak Now, como unas disculpas para Taylor Launter.

Se conocieron durante el rodaje de la película Valentine's Day y vivieron una historia de amor durante varios meses. Terminó de manera repentina en 2009, después de que el actor de Crepúsculo defendiese a su chica públicamente del speech de Kanye West en los Premios MTV de 2009, cuando el rapero le quitó el micrófono en el escenario para decir que el reconocimiento lo merecía Beyoncé. En un arrebato, Taylor terminó con él y pero cuando se arrepintió ya era demasiado tarde.

"Ojalá me hubiera dado cuenta de lo que tenía cuando eras mío. Volvería a diciembre y lo haría todo bien. Volvería a diciembre todo el tiempo"

John Mayer - Dear John

John Mayer y Taylor Swift se conocieron gracias a su colaboración en el tema Half of My Heart. Se gustaron y tuvieron un pequeño noviazgo, pero la diferencia de edad hizo estragos en la relación. Ella tenía 19 años y él 31.

Poco después, ella lanzó una canción con críticas muy duras que no sentaron nada bien al músico. "Creo que no me merecía algo así. Soy una persona bastante responsable. Nunca hice nada para merecer esos reproches. Que ella escribiera esta canción fue algo realmente horrible", dijo Mayer.

"Querido John, lo veo tan claro ahora que ya no estás. ¿No crees que yo era muy joven para ser tratada así? (…) Bueno, quizás sea a mi ciego optimismo al que tenga que culpar o quizás a tu enferma necesidad de dar amor para llevártelo después"

John Mayer y Taylor Swift // Getty

Harry Styles - Style

No solo Style está dedicada al ex miembro de One Direction, los fans mantienen que todas las canciones del disco 1989 están inspiradas en su relación con Harry Styles. Se conocieron gracias a Justin Bieber (que en aquel momento era pareja de Selena Gomez, mejor amiga de Swift) y comenzaron a salir en el año 2012.

No fue una relación sana. Tuvieron idas y venidas y Harry Styles no dudó a la hora de conocer a otras chicas durante esos impass.

"Apareces, cuando hace tiempo que no sé nada de ti. Debería decirte que te fueras, porque sé exactamente a dónde conduce esto. Oh, he oído algo sobre que has salido con otra chica"

Connor Kenney - Everything has changed

El padre de Connor Kennedy es sobrino del John Fitzgerald Kennedy. Vivieron un intenso amor de verano en el año 2012 pero la relación se frustró, según varias fuentes, por la impulsividad de la cantante, que con 23 años (él tenía 18) se compró una casa al lado de la de la familia Kennedy.

"Vuelve y dime por qué siento que te he echado tanto de menos todo este tiempo, encuéntrate conmigo allí esta noche. Dime que no está todo en mi cabeza"

All Too Well - Jake Gyllenhall

El actor cortó la relación porque no se sentía cómodo con la atención mediática que empezaron a recibir durante su romance, en 2010. Además, la diferencia de edad en la pareja también fue un punto de quiebre en el amor que ambos se profesaban y la artista deja entrever que el propio Gyllenhaal trató de ocultarla durante mucho tiempo.

"Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien / Y eso me dio ganas de morir". En el videoclip del tema, estrenado recientemente, la cantante ha querido mostrar a través de la historia de sus dos protagonistas todo lo que no sabíamos sobre su ruptura con el actor.

Jake Gyllenhaal y Taylor Swift // Twitter

Sus seguidores mantienen que We Are Never Ever Getting Back Together, State Of Grace y The Moment I Knew también hablan sobre él.

Getaway Car - Calvin Harris y Tom Hiddleston

Es una de las relaciones más estables de Taylor Swift. Estuvieron juntos poco más de un año, desde principios de 2015 hasta mediados de 2016. Casi inmediatamente después de la ruptura, Swift fue vista con Tom Hiddelston. De este casi trío amoroso habla en Getawar Car, donde explica que la ausencia del Dj en la MET Gala de 2016 precipitó que Taylor se fijase en Hiddelson, al que conoció ese mismo día.

En el tema, la cantante compara la posterior huida de Hiddleston con los criminales. Asegura que lo conoció en la MET Gala, propiciando la ruptura, razón por la que la relación estuvo "maldita" desde el principio.

Calvin Harris le dedica 'Ole' a Taylor Swift // Agencias

"Piensa en el lugar en el que me conociste, en un coche a la fuga. No, nunca llegan lejos. No, nada bueno empieza en un coche de huida"