Todas las veces que C. Tangana ha ido a los Premios Goya y los motivos detrás

Los Premios Goya 2025 acogen por primera vez a C. Tangana en su faceta de director, ya que el artista debutó en 2024 como cineasta con el estreno de su primera película: el documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, que cuenta con dos nominaciones a Mejor película documental y Mejor canción original.

Sin embargo, el cantante —que firma el largometraje con su nombre real, Antón Álvarez— es un rostro recurrente de las últimas ceremonias de la Academia de Cine, ya que C. Tangana ha acudido a los Premios Goya hasta en tres ocasiones antes del año 2025.

Premios Goya 2019

C. Tangana en la alfombra roja de los Premios Goya 2019 | Gtres

La primera vez que C. Tangana acudió a una gala de los Premios Goya fue en 2019, cuando llegó a la alfombra roja con un traje oscuro, una camiseta blanca y varios collares. El cantante estuvo invitado en calidad de artista, ya que ni actuó ni estaba nominado. Quien sí se subió al escenario ese año fue Rosalía, con quien mantuvo una relación sentimental durante dos años, hasta 2018. La catalana fue la responsable de una de las actuaciones más recordadas de la entrega de premios gracias a su emotiva versión de Me quedo contigo de Los Chunguitos.

Premios Goya 2022

C. Tangana volvió a la ceremonia de los Premios Goya en 2022 como uno de los artistas que se subieron al escenario para actuar. Eso sí: no lo hizo solo, sino junto a la cantante Rita Payés y una gran banda de música. Todos ellos interpretaron Te Venero, la canción de El Madrileño junto Omara Portuondo que llegó a la gala de la Academia de Cine como un tema inédito.

Pasado el tiempo, llama la atención un detalle de la actuación de Rita Payés y C. Tangana. El guitarrista situado en el lado izquierdo del escenario —desde la perspectiva del espectador— es Yerai Cortés, el protagonista del documental con el que C. Tangana ha debutado como director en 2024 y por el que está nominado en los Premios Goya 2025.

Premios Goya 2023

C. Tangana en los Premios Goya 2023 | Gtres

En 2023, C. Tangana tampoco quiso perderse la gala de los Premios Goya para celebrar su debut como actor en una película: Un año, una noche, donde interpreta un pequeño papel. El largometraje, dirigido por Isaki Lacuesta, estaba nominado en tres categorías y consiguió la estatuilla a Mejor guion adaptado. Ni el cantante ni los otros miembros del reparto estaban nominados, pero eso no impidió que C. Tangana acudiera a la gala ya no solo como cantante, sino también como actor.

Su ausencia en los Premios Goya 2024

C. Tangana fue una de las ausencias más destacadas de la gala de los Premios Goya 2024. Por primera vez, el artista estuvo nominado en una categoría de los galardones que entrega la Academia de Cine. Fue en Mejor película documental por Esta ambición desmedida, la película que indaga en los entresijos de su gira de conciertos Sin Cantar Ni Afinar Tour.

El cantante decidió ausentarse de la gala para dejar sitio a los directores de la cinta (Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González), mientras él seguía vinculado a la ceremonia de otra forma. C. Tangana apareció en unas fotografías publicadas por Late Checkout, la marca de ropa creada por él mismo junto a Alex Turrión, donde el artista aparece junto al actor Enric Auquer, que ese año estaba nominado a Mejor actor protagonista por El maestro que prometió el mar y lo hizo vestido de la firma de El Madrileño.