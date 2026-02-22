Todos los nominados a los Premios BAFTA 2026

Los Premios BAFTA 2026 celebran su gala este domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, donde la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión hará entrega de sus galardones al mejor cine del año.

La gala, que empieza a las 20:00 (hora peninsular) y puede verse desde España por TCM, supone una interesante antesala de cara a los Premios Oscar 2026, que tendrán lugar el 15 de marzo. España se juega un galardón, pues Sirat de Oliver Laxe está nominada a Mejor película en habla no inglesa. ¿Será la vencedora?

Por número de nominaciones, las películas favoritas de los Premios BAFTA 2026 son: Una batalla tras otra (15), Los pecadores (14), Hamnet (11), Marty Supreme (11), Valor sentimental (8) y Frankenstein (8).

A continuación, repasa la lista completa de nominados a todas las categorías de los Premios BAFTA 2026:

Mejor película

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor película británica

28 años después

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Loca por él

Die My Love

H Is for Hawk

Hamnet

Incontrolable (I Swear)

Mr. Burton

Pillion

Steve

Mejor dirección

Yorgos Lanthimos – Bugonia

Chloé Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Joachim Trier – Valor sentimental

Ryan Coogler – Los pecadores

Mejor actriz

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson – Song Sung Blue (canción para dos)

Chase Infiniti – Una batalla tras otra

Renate Reinsve – Valor sentimental

Emma Stone – Bugonia

Mejor actor

Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear)

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Los pecadores

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz secundaria

Odessa A'zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Wunmi Mosaku – Los pecadores

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Emily Watson – Hamnet

Mejor actor secundario

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – Incontrolable (I Swear)

Sean Penn – Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor casting

I ncontrolable (I Swear)

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor guion original

Incontrolable (I Swear)

Marty Supreme

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor guion adaptado

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

Una batalla tras otra

Pillion

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor montaje

F1: La película

Una casa llena de dinamita

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor diseño de vestuario

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Wicked: Parte II

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Wicked: Parte II

Mejor sonido

F1: La película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Los pecadores

Warfare: Tiempo de guerra

Mejores efectos especiales visuales

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Frankenstein

Cómo entrenar a tu dragón

Laberinto en llamas

Mejor película de habla no inglesa

Un simple accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind

Mejor película de animación

Elio

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor película familiar

Arco

Boong

Lilo y Stitch

Zootrópolis 2

Mejor documental

2000 metros hasta Andriivka

Apocalipsis en los trópicos

Cover-Up: Un periodista en las trincheras

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcome Home Freckles

Mejor cortometraje de animación

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Mejor debut de un escritor, director o productor británico

The Ceremony

La sombra de mi padre

Pillion

A Want in Her

Wasteman

Premio Rising Star (Estrella emergente)