Todos los nominados a los Premios BAFTA 2026

Desde Londres, los Premios BAFTA 2026 celebran hoy su gran ceremonia bajo la atenta mirada de la industria del cine. España también está muy pendiente, pues Oliver Laxe opta a una estatuilla por Sirat.

Oliver Laxe en el 2026 BAFTA Tea Party
Oliver Laxe en el 2026 BAFTA Tea Party

Los Premios BAFTA 2026 celebran su gala este domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, donde la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión hará entrega de sus galardones al mejor cine del año.

La gala, que empieza a las 20:00 (hora peninsular) y puede verse desde España por TCM, supone una interesante antesala de cara a los Premios Oscar 2026, que tendrán lugar el 15 de marzo. España se juega un galardón, pues Sirat de Oliver Laxe está nominada a Mejor película en habla no inglesa. ¿Será la vencedora?

Por número de nominaciones, las películas favoritas de los Premios BAFTA 2026 son: Una batalla tras otra (15), Los pecadores (14), Hamnet (11), Marty Supreme (11), Valor sentimental (8) y Frankenstein (8).

A continuación, repasa la lista completa de nominados a todas las categorías de los Premios BAFTA 2026:

Mejor película

  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor película británica

  • 28 años después
  • The Ballad of Wallis Island
  • Bridget Jones: Loca por él
  • Die My Love
  • H Is for Hawk
  • Hamnet
  • Incontrolable (I Swear)
  • Mr. Burton
  • Pillion
  • Steve

Mejor dirección

  • Yorgos Lanthimos – Bugonia
  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Joachim Trier – Valor sentimental
  • Ryan Coogler – Los pecadores

Mejor actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada
  • Kate Hudson – Song Sung Blue (canción para dos)
  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra
  • Renate Reinsve – Valor sentimental
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor actor

  • Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear)
  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Los pecadores
  • Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz secundaria

  • Odessa A'zion – Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
  • Wunmi Mosaku – Los pecadores
  • Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra
  • Emily Watson – Hamnet

Mejor actor secundario

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Peter Mullan – Incontrolable (I Swear)
  • Sean Penn – Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor casting

  • Incontrolable (I Swear)
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor guion original

  • Incontrolable (I Swear)
  • Marty Supreme
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor guion adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pillion

Mejor fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor montaje

  • F1: La película
  • Una casa llena de dinamita
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejor banda sonora original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejor diseño de producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores

Mejor diseño de vestuario

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • Wicked: Parte II

Mejor maquillaje y peluquería

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Los pecadores
  • Wicked: Parte II

Mejor sonido

  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Los pecadores
  • Warfare: Tiempo de guerra

Mejores efectos especiales visuales

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Cómo entrenar a tu dragón
  • Laberinto en llamas

Mejor película de habla no inglesa

  • Un simple accidente
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • La voz de Hind

Mejor película de animación

  • Elio
  • Little Amélie
  • Zootrópolis 2

Mejor película familiar

  • Arco
  • Boong
  • Lilo y Stitch
  • Zootrópolis 2

Mejor documental

  • 2000 metros hasta Andriivka
  • Apocalipsis en los trópicos
  • Cover-Up: Un periodista en las trincheras
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor cortometraje

  • Magid / Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This Is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

Mejor cortometraje de animación

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

Mejor debut de un escritor, director o productor británico

  • The Ceremony
  • La sombra de mi padre
  • Pillion
  • A Want in Her
  • Wasteman

Premio Rising Star (Estrella emergente)

  • Robert Aramayo – Incontrolable (I Swear)
  • Miles Caton – Los pecadores
  • Chase Infiniti – Una batalla tras otra
  • Archie Madekwe – Lurker
  • Posy Sterling – Lollipop