¿Cuándo son los Premios Oscar 2026? Fecha y hora de la gala

Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldana y Kieran Culkin en los Premios Oscar 2025 | JC Olivera / WWD vía Getty Images

Los Premios Oscar calientan motores para su 98ª edición con la lectura de nominados, pero ¿cuándo se celebrará la gala y a qué hora se podrá seguir desde España?

Los Premios Oscar son la mayor cita cinematográfica del año, donde los profesionales del séptimo arte se reúnen para premiar a los mejores trabajos del año.

Este 2026, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos celebra la 98ª edición de los galardones que marcan el cierre de la temporada de premios de Hollywood.

La ceremonia tendrá lugar en el Dolby Theatre, ubicado en el Ovation Hollywood de Los Ángeles (California). Se trata de un espacio ya tradicional durante los últimos años de los Premios Oscar. Este 2026, la gran pregunta es: ¿qué película recogerá el testigo de Anora, la gran vencedora de los Oscar 2025?

Como novedad, en esta 98ª edición se ha incorporado una nueva categoría: Mejor casting. Además, el humorista Conan O'Brien volverá a ejercer como presentador de la gala por segundo año consecutivo.

Día y hora de los Premios Oscar 2026

Los Premios Oscar 2026 se celebran el domingo 15 de marzo a las 19:00 (hora local).

Desde España, la ceremonia se podrá seguir durante la madrugada del lunes 16 de marzo, desde la 01:00 (hora peninsular). La gala de los Oscar suele durar entre cuatro y cinco horas.

Nominaciones

Este jueves 22 de enero, los Premios Oscar revelan la lista completa de nominaciones a partir de las 14:30. Entre las películas favoritas, resuenan Los pecadores y Una batalla tras otra.