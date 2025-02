La verdad detrás del Goya 'ex aequo' entre 'El 47' y 'La infiltrada' a Mejor película: "Se ha rozado la catástrofe"

Historia es lo que ha hecho la gala de los Premios Goya 2025, celebrada durante la noche del sábado 8 de febrero. Durante la entrega del último galardón, el de Mejor película, el reparto de actores de Mar adentro se ha subido al escenario para desvelar el nombre del largometraje agraciado.

Así, Belén Rueda y Tamar Novas han abierto los sobres, desvelando que El 47 era la gran ganadora de la noche. Sin embargo, muy poco después y mientras el equipo de la película subía al escenario, Belén Rueda ha gritado un segundo título mientras Carlos del Amor avisaba con su voz en off del ex aequo: La infiltrada también ganaba esa misma categoría.

Se trata de la primera vez en la historia de los Premios Goya que dos películas empatan técnicamente en la máxima categoría de los galardones que entrega la Academia de Cine. Ambas obtuvieron el mismo número de votos, algo sorprendente ante la cantidad de académicos que pueden dar su opinión.

Por tanto, los equipos de las dos películas han subido al escenario para recoger sus galardones.

La verdad detrás del empate

Ante la sorpresa provocada por el empate, el actor Tamar Novas y el periodista Carlos del Amor publicaron un vídeo en X (antes Twitter) para explicar lo sucedido durante la entrega de este premio.

"Ha abierto el sobre Belén [Rueda] de Mejor película, yo he visto este papel [donde aparecen las palabras "ex aequo" en pequeño] con este tamaño de letra (un saludo al notario). Entonces, he visto que Belén no se fijaba en el papel y que leía la primera tarjeta", explica Novas.

Y sigue: "Cuando estaba subiendo la gente de El 47, he movido las tarjetas y había otra. Y Belén ha sido increíble cómo ha parado todo y ha dicho que hay otra premiada. Se ha rozado la catástrofe".

Incluso la propia organización de los Premios Goya han explicado a qué se debe este empate técnico a través de su página web. "Las Bases de los premios Goya establecen que en el caso de empate, ambos equipos tienen los mismos derechos como ganadores y cuentan con sendas estatuillas", explica la Academia de Cine.

Además, los premios señalan que esta no ha sido la primera vez que se ha producido un empate en la historia de los Goya. Ocurrió en 1991, en la quinta edición, cuando hubo un ex aequo en la categoría de Mejor cortometraje entre Blanco o negro y El viaje del agua.