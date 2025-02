La vida en España de Richard Gere: su mujer Alejandra Silva, sus hijos y su nueva casa en Madrid

Madrid se ha convertido en la nueva residencia de Richard Gere. El actor de 75 años y su pareja, la empresaria gallega Alejandra Silva, de 41 años, se instalaron en la capital el pasado otoño después de años viviendo en un rancho a hora y media de Nueva York.

"Para mí, ir a Madrid va a ser una gran aventura porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos", contaba el actor meses antes de la mudanza en una entrevista en Vanity Fair. "Creo que también será muy interesante para mis hijos. Para Alejandra será maravilloso estar más cerca de su familia, de sus amigos de toda la vida y de su cultura. Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que creo que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo".

Una casa en La Moraleja

El actor hizo estas declaraciones cuando los rumores sobre su próximo traslado a España ya habían saltado a los medios y reconoció sentirse atraído por la cultura española. "Creo que vuestro estilo de vida es fabuloso", añadió el intérprete. "También vuestra capacidad para vivir transmitiendo alegría y felicidad. Es un lugar hermoso, la comida es extraordinaria y la gente derrocha sensibilidad y generosidad, así como una férrea voluntad de reír y disfrutar. Así que estoy deseando ir para allá", apuntó.

Un año antes de esa entrevista, Vanitatis publicó que la pareja había comprado una mansión de 800 metros cuadrados y un extenso jardín en la exclusiva urbanización de La Moraleja, conocida por la privacidad y la seguridad. infobae da más datos y señala que la casa cuenta con ocho habitaciones, seis cuartos de baño, un semisótano, una bodega, un gimnasio privado y una piscina

La historia de Richard y Alejandra

La pareja llegó a España al cumplir diez años de relación. Se conocieron cuando ambos estaban inmersos en pleno proceso de divorcio. Richard Gere estaba casado con Carey Lowell —su segundo matrimonio después de haber estado con Cindy Crawford— y Alejandra Silva, con el empresario canadiense Govind Friedland.

"Estaba un poco perdida, sin luz, y conocerle dio sentido a mi vida. Fue sentir que alguien me tendía la mano y me enseñaba el verdadero camino. Nuestro karma se atrajo en el momento en el que nos vimos. Nos conocemos desde hace muchas vidas", contó cómo vivió su encuentro en el hotel de Positano en el que ella trabajaba y él estaba alojado.

La relación empezó en 2014 y cuatro años después, en 2018, decidieron pasar por el altar y darse el 'sí, quiero' en el rancho del actor.

La boda fue portada de la revista ¡Hola! y en el amplio reportaje de interior Richard Gere no dudó en mostrar su amor por su mujer. "Soy el hombre más feliz del universo. ¿Cómo podría no serlo? Alejandra es bella, lista, sensible, divertida… ¡Y también es española! La tierra de reyes y reinas, la tierra de Cervantes y Buñuel, ¡insuperable!", dijo a la publicación.

Sus hijos Alexander y James

Poco tiempo después de la feliz celebración, Richard Gere y Alejandra Silva decidieron ser padres. En 2019 nació su primer hijo, Alexander, y en 2020, el segundo, James. "Son bilingües, así que van a florecer allí", decía el actor al hablar de su traslado a España en Vanity Fair.

Aquí también están cerca de su familia materna, a la que Alejandra da mucho peso. "Mi esposa creció en una familia española muy grande, es como una gran familia italiana, una gran familia española, y su abuela era como un tipo de 'pegamento' que lo mantenía todo unido, y la abuela falleció, eso fue hace de un año y medio... dos años, entonces puedo ver a mi esposa ahora transformándose en la nueva abuela de esa extensa familia, ella ya lo está planeando, ya sabes... 35 personas para los almuerzos del domingo", explicó en el show de Jimmy Fallon.

Los otros hijos de Richard Gere y Alejandra Silva

Alexander y James son los hijos pequeños de la pareja, tanto Richard como Alejandra tienen un hijo de una relación anterior.

Richard Gere fue padre por primera vez en el año 2000 y ya entonces se volcó en la paternidad. "Si un rodaje me exige estar mucho tiempo fuera y mi hijo lo necesita, simplemente no acepto el proyecto", decía en 2015 al hablar de Homer James Jigme Gere, fruto de su relación con la modelo y actriz Carey Lowell.

El joven, que este 2025 cumple 25 años, ha estudiado Psicología y es líder de una banda punk. "Una de las reglas de mi casa es que tienes que elegir un instrumento y aprender a tocarlo, así que empezó a golpear el piano cuando era niño. Lo estudió durante dos años y luego lo dejó, pero le insistí en que tenía que probar con otro y se pasó a la batería, que también le duró poco. Sin embargo, hace un par de años comenzó a tocar con su propio grupo en la universidad y ahora es vocalista de una banda de punk", explicó en Vanity Fair.

Los tres nombres de su primogénito, al que pudimos ver en el Festival de Cine de Cannes y el de Venecia en 2024, tienen una historia: Homer es el nombre de abuelo paterno, James del materno y Jigme es valiente en tibetano.

Richard Gere y su hijo Homer en el Festival de Cine de Cannes en 2024. | Getty Images

Por su parte, Alejandra tiene un hijo su primer matrimonio. Albert tiene 12 años y vive con la pareja en Madrid. Él, como sus hermanos, son la razón de que Richard Gere y Alejandra Silva lleven una vida tranquila y apenas salgan de noche.

Una casa en Oleiros

Antes de instalarse en Madrid, se publicó que Richard Gere podría establecerse con su mujer en el municipio gallego de Oleiros, a solo unos kilómetros de A Coruña.

Fue un rumor que no ha dejado de circular desde que saltó. Ahora es habla de que podrían estar buscando un terreno para hacer una casa donde pasar los veranos. De allí es la familia de Alejandra y allí pasaba los veranos cuando eran niña. Quizás quiera que sus hijos repitan su experiencia.