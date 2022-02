La vida de Pilar Rubio y Sergio Ramos con su familia en París: casa con gimnasio, cultura y rodeados de VIPS

A principios de julio de 2021 Pilar Rubio y Sergio Ramoss anunciaron que se mudaban a París tras el fichaje del sevillano por el Paris Saint-Germain.

Una mudanza que no se completó hasta el mes de septiembre, tal como la propia Pilar explicó en El Hormiguero, cuando apareció para despedirse del programa en el que ha colaborado durante los últimos años: "Hace dos días que encontré casa. Antes no tenía casa. Mis hijos siguen aquí porque no tenía casa".

Fue entonces cuando la familia al completo se trasladó a la capital francesa para iniciar esta nueva etapa y parece que cuatro meses después ya se ha asentado por completo.

Una acogedora casa con gimnasio propio

Si bien en esta ocasión no han abierto las puertas de su casa como hicieron con sus dos anteriores hogares en Madrid, a través de las redes sociales de la pareja hemos podido descubrir algunos de sus rincones.

En octubre de 2021, Pilar nos mostró lo bien que se le da la máquina de coser arreglando ella misma las cortinas de su casa. De esta manera pudimos ver una estancia con el suelo laminado en negro y la habitación de sus hijos, con una moqueta de color gris para resguardarse del frío parisino.

Pero sin duda, una de las estancias más espectaculares es el gimnasio que se han montado la presentadora y el futbolista, ambos amantes del ejercicio físico.

Tal como hemos visto por los vídeos publicados por el propio defensa en Instagram, a su "templo", como él mismo le llama, no le falta ni un solo detalle.

Ubicado en el garaje de la casa, la estancia está cubierta de espejos y cuenta con un gran arsenal de pesas, barras y bancos de entreno, así como máquinas de cardio como una elíptica o una cinta de correr.

Cultura parisina y paseos por la Torre Eiffel

Pero no todo va a ser trabajar y entrenar. Aunque Pilar reconoce que se pasa la mitad del tiempo en Madrid por motivos laborales, ya se está adaptando al día a día parisino tal como nos va contando a través de sus redes sociales.

La hemos visto disfrutando de un café en la icónica terraza del Café de Flore, paseando con sus "hombrecitos" por los alrededores de la Torre Eiffel o visitando algunos de los muchos museos de la ciudad. "Por fin he podido visitar el Musée d’Orsay, que alberga la mayor colección de obras impresionistas del mundo. Es una auténtica maravilla, os lo recomiendo si venís a Paris", explicaba recientemente junto a un selfie en el museo.

Eventos junto a la jet-set parisina

Otra de las grandes pasiones de la pareja es la moda. Ambos se atreven con estilismos de lo más arriesgados —que han provocado algún que otro meme— y están totalmente al día de las tendencias de las principales firmas de moda.

Por este motivo, no es de extrañar que Pilar y Sergio no se perdieran el desfile de Louis Vuitton dentro de la semana de la moda en París. La pareja disfrutó de la pasarela desde el font-row como unos verdaderos VIPs, donde se codearon con otras celebridades como Naomi Campbell, J Balvin o Venus Williams.