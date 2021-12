Pilar Rubio no volvería a 'Sé lo que hicisteis...' y este es el motivo

Ángel Martín fue la gran ausencia en el especial Sé lo que hicisteis.... , y Pilar Rubio, la gran sorpresa. La colabor no había estado en la reunión telemática de 2020 y nunca tuvo nunca mucha conexión con la presentadora Patricia Conde . Aún así fue e hizo una confesión: no volvería a ser reportera del programa.

Pilar Rubio fue uno de los rostros de Sé lo que hicisteis... Cada tarde, de 2006 a 2009, daba la cara ante los famosos en sus reportajes de calle mientras sus compañeros se dedicaban a criticarlos en plató. Por eso, precisamente, no volvería a repetir la experiencia como reportera del programa de humor.

Así lo ha confesado durante el especial décimo aniversario del programa emitido este jueves en Neox.

"Aquí en el plató calentitos, haciendo un montón de chistecitos, y luego era yo la que daba la cara delante de ellos.... El golpe era para vosotros pero me lo llevaba yo siempre", dijo Pilar Rubio a Patricia Conde antes de dar paso a un vídeo recopilatorio con algunos de los momentos más complicados que vivió durante el programa.

Una broma a medias

Las palabras de Pilar Rubio fueron en clave de broma, pero lo cierto es que la reportera fue una de las primeras en abandonar el barco. Se despidió el 5 de enero de 2010 tras fichar por Telecinco.

"Llegó un momento en el que ya no me apetecía, ya no le encontraba sentido o no me divertía. Porque a mí lo que me gusta del trabajo es que me divierto; en el momento en que ya no te diviertes no tiene sentido, hay que cambiar"", le contó dos años después a Cristina Tárrega en una entrevista en Telemadrid, en la que también contó que había sido víctima de sus excompañeros.

Pilar Rubio fue el blanco de los chistes hirientes del programa. "A lo mejor había mucha gente que se sentía ofendida por lo que se hablaba en el programa; de hecho yo cuando me fui sufrí en parte ese trato".

Se refería, en parte, a la canción que le dedicaron en el programa poco después de irse. Fue tras la presentación de la serie Piratas, que supuso el debut como actriz de Pilar Rubio. Al parecer, no se paró a hablar con las cámaras de laSexta cuando el resto del reparto de la serie sí lo hizo. "Me ha dado como un poco de pena que no haya podido escaquearse de la vigilancia de seguridad para hablar un minutillo con nosotros", dijo Patricia Conde antes de lanzarse a cantar a dúo con Paula Prendes.

Patricia Conde terminó la canción con un mensaje mirando a cámara: "Pilar, si te lo piensas mejor y te dejan, aquí te espera tu carnet platino de Sé lo que hicisteis... porque tú has sido una de las personas clave de este programa. Y si no quieres saber nada de nosotros que te vaya muy bien y que tengas mucha suerte en todo lo que hagas".

Patricia Conde habla de su 'no amistad' con Pilar Rubio

Poco después de esto, Patricia Conde hacía una confesión en Periodista Digital. "Pilar Rubio y yo no somos muy amigas. No hemos tenido mucha conexión", dijo la presentadora que antes había dejado claro que el titular Qué pena que te olvides de que curraste aquí que habían publicado muchos medios estuvo sacado de contexto.