Will Smith explica en El Hormiguero el surrealista motivo por el que rechazó ser Neo de Matrix

Will Smith y Martin Lawrence han visitado el plató de El Hormiguero para presentarnos su nueva película 'Bad Boys For Life', el esperadísimo regreso de los dos policías rebeldes. Además de hablarnos sobre este nuevo trabajo, los actores nos han contado divertidas anécdotas como el motivo por el que Will Smith rechazó el papel de Neo en Matrix : ¡Porque no entendía la película!

El Hormiguero ha empezado su primera semana de 2020 por todo lo alto, con la visita de dos estrellas del mundo de la comedia: ¡Will Smith y Martin Lawrence! Los actores estadounidenses han venido a presentarnos su nueva película 'Bad Boys For Life', que supone una nueva entrega de dos policías rebeldes.

Smith y Lawrence entraron en el plató con un divertido baile a ritmo de 'RITMO', la canción principal de la banda sonora de la película interpretada por J Balvin y The Black Eyed Peas.

Además de hablarnos sobre este nuevo trabajo, ambos actores explicaron divertidas anécdotas durante su entrevista. Pero sin duda una de las más divertidas fue cuando Pablo Motos le preguntó a Will Smith si era cierto que había rechazado el papel de Neo en Matrix. Rápidamente Will se lleva las manos a la cabeza asintiendo con gesto de arrepentimiento , pero intenta explicar el motivo por el que les dijo que no a los hermanos Wachowski, los directores de la película.

"Los Wachowski me dijeron: 'Vamos a inventar unas cámaras y vamos a imaginarnos que puedes saltaren el aire y luego te quedas ahí parado. Y luego mientras te quedas ahí parado la cámara se mueve a tu alrededor mientras tú no saltas...' Y yo me quedé '¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando?'", explica entre risas justificando que les dijo que no porque no entendía el argumento de la película.

Antes de terminar la entrevista, Pablo Motos les pregunta que aunque acaban de estrenar la tercera parte de 'Bad Boys', si ya están pensando en una cuarta entrega.

A lo que Will Smith le hace una propuesta muy difícil de rechazar: "La verdad es que nos estamos planteando. Además, te invitaría a salir en 'Bad Boys 4' pero a lo mejor me vuelves a decir que no y me dejas plantado otra vez", le dice riendo haciendo referencia a su invitación de que el programa lo grabasen en Los Ángeles, algo por lo que se disculpa Pablo Motos al principio de la entrevista, ya que aunque se lo prometió en su momento, no ha podido cumplirlo por hacer el programa en directo.