Acusada de delito la chica Playboy que se burló de una mujer desnuda en Snapchat

Cuidado con las redes sociales, nunca sabes cuando se pueden volver en tu contra. Eso fue lo que le pasó a la chica Playboy Dani Mathers cuando, hace un par de meses, publicó en su Snapchat una imagen de una señora desnuda en el gimnasio acompañado de un comentario un tanto ofensivo: "Si yo no puedo dejar de verlo, vosotros tampoco".

La burla corrió como la pólvora por la red y, además de las innumerables críticas que Mathers ha recibido, la justicia estadounidense la ha acusado de un delito de invasión de la privacidad. La señora objeto de la intromisión se encontraba en un lugar privado (el vestuario del gimnasio) y desconocía que la estaban fotografiando.

La decisión llega después de que el Departamento de Policía de Los Ángeles buscase a la señora aludida y recomendasen el procesamiento de la chica Playboy. Además, la modelo ha sido declarada persona no grata en el gimnasio LA Fitness.

Cabe destacar que Mathers quiso disculparse en cuanto se dio cuenta de la falta de respeto que suponía publicar esa fotografía. "Me he equivocado por completo. Amo el cuerpo de las mujeres y por eso hago mi trabajo. La foto fue un error, se la quería hacer llegar a una amiga, pero se publicó en Snapchat para todo el mundo. No me di cuenta de que la había publicado porque soy nueva en la aplicación, fue un grave error", declaró en su momento Dani Mathers.

"Estoy decepcionado.Nunca ha violado intencionalmente la privacidad de nadie y nunca trató de romper la ley en cualquier momento", ha declarado a TMZ el abogado de Mathers, Tom Mesereau.