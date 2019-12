Las aplaudidas réplicas de la rapera Sara Socas a su rival machista en una batalla de gallos

Las réplicas de Sara Socas a su rival durante una batalla de gallos celebrada en México están dando la vuelta al mundo. La rapera tinerfeña demostró una vez más su talento y su rapidez a la hora de rimar dando réplica con un alegato feminista frente a frases de su combatiente, Rapder , como "Sara, me puedes hacer el ruido de la loba pero sentándote y aullándome en mis bolas".

La rapera tinerfeña Sara Socas ha participado en una batalla de gallos en México, país donde mueren asesinadas por violencia machista una media de 10 mujeres al día.

Por eso cuando durante la batalla ella y su contrincante, el rapero Rapder, entraron en el tema del machismo, la joven de 22 años sacó toda su artillería pesada dirigiéndose tanto a su rival como al público.

Rapder, visiblemente incómodo al tener que lidiar con este tema, se cubrió de gloria con frases machistas como "la culpa no es donde estabas, el violador soy yo", "Sara, me puedes hacer el ruido de la loba pero sentándote y aullándome en mis bolas" o "Las mujeres más hermosas son de dónde yo nací. Agradezco el que está arriba camarada, otro día sin poder cogerme a Sara".

Lejos de amedrentarse, Sara Socas le daba réplica visiblemente irritada: "Las hermosas están en tu país, ¿entonces por qué coño las estáis dejando morir? Solo valoráis por la belleza, no os fijáis en lo que hay dentro de su cabeza y las tratáis como si fueran milanesa", arrancando el aplauso del público.

Pero no solo se dirigía a Rapder, la rapera terminó la batalla dirigiéndose al público y diciendo "¿Ya había acabado? Pues digo lo siento, ojalá algún día no tengáis que aplaudir estas cosas en eventos".

Tras esta batalla, el vídeo se ha viralizado y personas de todo el mundo han aplaudido las réplicas de Sara. Por contra, Rapder se ha llevado numerosas críticas por el contenido machista de sus rimas y no ha tardado en defenderse:

Sara también ha querido hablar de esta polémica en el programa 'La Ventana' de la cadena SER: "He llegado a la conclusión de que las batallas son ficción de alguna manera y cada uno elige el papel que juega. Me dio rabia perder los papeles, por mucho que algo me ofenda tengo que seguir luchando en el escenario".

La joven también ha querido salir en defensa de su compañero: "La gente no ha escuchado ni ha leído lo que él ha declarado después ni la conversación que tuvimos después, en la que él estaba con los ojos llorosos y pidiéndome perdón". Ademñas añade que durante la batalla Rapder se dio cuenta de que ella se sentía molesta con este tema en el ámbito personal: "deja el tema de lado cuando podría haber seguido con eso para ganarme".

Por otro lado, Socas afirma que no esperaba todo el apoyo que ha recibido incluso dentro del entorno de las batallas, donde se muestran reacios a que use el tema del feminismo, aunque también responde a quienes la tachan de populista por sacar este tema en las batallas.