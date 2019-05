El aplaudido gesto de un Mercadona de Cádiz tras la petición de una madre

Inmaculada Guerrero Navarro es madre de Mariquilla, una niña de 10 años con discapacidad intelectual y movilidad reducida. Ahora su día a día es más fácil gracias a Mercadona, donde ir a comprar con la menor era una odisea.

Por esta razón, la mujer se puso en contacto con la empresa y pidió un carro de la compra adaptado para niños como su hija, en el supermercado donde compra habitualmente, en el polígono Las Salinas, en el Puerto de Santa María (Cádiz).

Guerrero ha explicado al Diario de Cádiz que "En el teléfono de atención al cliente me atendieron maravillosamente y me abrieron un expediente, hasta que hace unos días me llamaron del Mercadona de Las Salinas para decirme que ya había llegado y que lo guardarían hasta que yo lo solicitara".

A través de las redes sociales, la madre ha agradecido a Mercadona todo lo que ha hecho para facilitarle la vida. Además, ha compartido una foto de la pequeña con su nuevo carro.