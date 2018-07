ASOS decide mostrar a sus modelos con estrías apostando por la belleza real

Afortunadamente cada vez son más las firmas que apuestan por la belleza real, recurriendo a modelos de diferentes tallas o dejando de retocar en exceso los cuerpos. Desigual ha sido una de las últimas en dejar de retocar los traseros de sus modelos dejando visible la celulitis que pudieran tener. Pero, ¿qué ocurre con las estrías?

Parece que la existencia de la celulitis está cada vez más aceptada en la sociedad pero no ocurre lo mismo con las estrías. Si nos fijamos, desde hace años, todas las modelos que aparecen en los lookbooks, anuncios o vallas publicitarias carecen de estás líneas blanquecinas y parece que solo las mujeres anónimas las "sufrimos".

Nada más alejado de la realidad, cualquier mujer, tenga la talla que tenga, puede tener estrías. De hecho es algo bastante frecuente tal como ha demostrado ASOS, dejando de retocar a sus modelos y dejando visibles sus estrías y vemos que, prácticamente todas, tienen.

Lo que aparentemente puede parecer un pequeño detalle o algo que se le achaca más al a estética de la foto; en realidad es muy significativo para acortar el abismo creado entre las modelos y las mujeres "reales", puesto que no hay tal diferencia.

So impressed with @Asos for not airbrushing the models stretchmarks👏🏼👏🏼 She looks amazing! pic.twitter.com/OKEZinpjKe