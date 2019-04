Cientos de personas intentan el reto viral de pintar así una mano, ¡y los resultados son terribles!

¿Cómo dibujarías una mano con un lápiz? Probablemente hay muchas maneras de hacerlo pero en la red hay un vídeo que te lo enseña a la perfección.

El perfil de Twitter de @SatisfyingDaily ha compartido unas imágenes, de una fuente desconocida, en la que se ve a alguien trazando una mano.

El dibujo es sencillo y parece fácil recrearlo. Por esta razón, muchos usuarios han querido poner a prueba sus habilidades pero los resultados son muy diferentes al dibujo original.

A través de la red, hemos podido ver cientos de ejemplos que intentan imitar la pintura del vídeo viral.

This is harder than it looks .. pic.twitter.com/5B90NFWGyY — Steph🦋 (@stephanie_xoxxo) 27 de abril de 2019

Well that worked well pic.twitter.com/UjjfoU4Lhv — Hannah Lochhead (@han_lochhead) April 25, 2019

🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/D0d0Lhx049 — Uma Brasileira Cansada de Ser Brasileira (@DanielaDeConti1) April 26, 2019