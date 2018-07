La divertida medida de un bar asturiano para que sus clientes no pidan 'Despacito'

ASTURIAS | AVISO DISUASORIO

Está claro que Despacito es una de las canciones del verano, la tercera en nuestro ranking, pero además la hemos escuchada versionada por infinidad de cantantes, aunque desde que Justin Bieber se subiera al carro, el tema de Luis Fonsi no ha dejado de cosechar éxitos, llegado a ser número uno en nada menos que 89 países. Pero claro, tanto éxito no viene de la nada, y escuchamos Despacito en todas partes, en todas las radios, en todos los locales y bares… ¿o tal vez no? Hay un oasis, un remanso de paz en Asturias, donde no es bienvenido.