Esta niña conmueve Twitter al celebrar su cumpleaños con una sola amiga

La historia de Kinley Montgomery, una niña de seis años de Champaign, una ciudad de Illinois (Estados Unidos), ha dado la vuelta al mundo. La pequeña estaba muy ilusionada por celebrar su cumpleaños junto con sus amigos del colegio en la bolera. Pero la fiesta no fue como Kinley se imaginaba.

Al parecer, llegó el día de la celebración y únicamente se presentó una niña, Jayla, su mejor amiga. Y es que, según explica la familia, que había alquilado el bar de la bolera, el resto de invitados estaban "enfermos".

my little sisters birthday party is today & only one girl showed up ☹️ pic.twitter.com/rkkVukztFv