Expulsan de un avión a una pareja de ancianos españoles tras una discusión agravada por no entender el idioma

La tripulación de la aerolínea KLM expulsó del avión a un matrimonio español de ancianos. Solo hablaban español y el hombre, al ver que un miembro de la tripulación le movía su equipaje de sitio, le pidió explicaciones. La tensión fue a más al no entender el idioma usado por el auxiliar de vuelo y los dos acabaron fuera del avión y sin realizar el trayecto Ámsterdam-Madrid, según informa Antena 3 Noticias .

Un matrimonio de personas mayores fue expulsado del vuelo Ámsterdam-Madrid cuando el avión estaba a punto de despegar.

Un equipo de Antena 3 Noticias estaba a bordo del avión y pudo ser testigo de la escena. El ambiente era normal cuando comenzó el intercambio de indicaciones en distintos idiomas entre un azafato y el hombre. El desencuentro fue a más y acabó en una discusión con la pareja puesta en tierra.

El origen del momento de tensión fue que uno de los azafatos del vuelo cogió el equipaje de mano del anciano para reubicarlo en otro espacio y el hombre no entendía el motivo. Le preocupaba que dentro llevaba un ordenador y decidió pedir explicaciones, en repetidas ocasiones, al azafato, pero al no entenderse, el enfado fue a más.

Ante la falta de entendimiento entre la tripulación y el hombre, que iba acompañado de su mujer, el jefe de cabina ordenó expulsarlo. Los pasajeros, que estaban siendo testigos de la escena, mostraron su disconformidad por la decisión tomada por la compañía e intentaron hacer todo lo posible por ayudar al matrimonio.

En las imágenes grabadas por Antena 3 Noticias se ve cómo los pasajeros se levantan para ayudar a la pareja y evitar que se quedaran en tierra. Finalmente, no pudieron hacer nada y el matrimonio abandonó el avión disculpándose y agradeciendo la ayuda a todos los pasajeros.