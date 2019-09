Una foto de Google Earth ayuda a recuperar el cuerpo de un hombre desaparecido hace 22 años

William Mild tenía 40 años cuando, en 1997 desapareció en Lantana, Florida (Estados Unidos). Fue visto por última vez en un bar, donde había estado bebiendo.

Según informa The Guardian, el hombre llamó a su novia para decirle que no tardaría en llegar, pero no fue así y nunca regresó a casa.

Ahora, veintidós años después, se ha encontrado su cadáver gracias a Google Earth. Alguien que estaba curioseando la plataforma, se dio cuenta de que había un coche sumergido en un lago, cerca de la zona donde Mild vivía. Tras confirmar el hallazgo con el dron de un vecino, lo comunicó a la policía.

Los agentes sacaron el vehículo y se encontraron con restos óseos de ser humano. Las investigaciones determinaron que se trataba de William Mild.