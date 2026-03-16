'Golden' ratifica su éxito global con la actuación en los Oscar 2026 de HUNTR/X

Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami han llevado la música k-pop a la gala de los Premios Oscar 2026. Las tres forman el grupo ficticio HUNTR/X, de la película Las guerreras K-pop, con el que están recorriendo el mundo entero gracias al éxito global de este himno sobre la superación personal.

Por supuesto, este tema no podía faltar en la gala de los Oscar, que este año se ha celebrado en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California). Las tres artistas se han subido al escenario ante una escenografía eminentemente naranja. De hecho, estrellas del público como Emma Stone o Leonardo DiCaprio han alzado luces de este color para participar en la ambientación.

Tras la actuación, Golden ha hecho historia al convertirse en la primera composición de k-pop en ganar el Oscar a Mejor canción original. "Muchos se reían de mí, pero aquí estamos", ha dicho EJAE. "Esta canción habla de la resiliencia. Estoy muy agradecida".