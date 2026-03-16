Letra en español y significado de 'Golden', la canción ganadora al Oscar de 'Las guerreras K-pop'
Golden se ha convertido en un éxito global, y por eso ha ganado el premio Oscar a Mejor canción original. Este tema de la película de animación Las guerreras K-pop transmite un mensaje de empoderamiento personal.
'Golden' hace historia al ganar el Oscar a Mejor canción original por 'Las guerreras K-pop'
'Golden' ratifica su éxito global con la actuación en los Oscar 2026 de HUNTR/X
El k-pop llega a los Premios Oscar 2026 gracias a Las guerreras K-pop, que se ha llevado el galardón a Mejor película de animación. Por su parte, Golden ha ganado a Mejor canción original tras llevarse el Globo de Oro y ganar el Grammy a Mejor canción escrita para medio visual.
La composición está interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X, formado por las cantantes EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey). Pero ¿qué historia esconde detrás la letra de esta composición?
El significado detrás de 'Golden'
Golden es un himno de empoderamiento femenino con un claro mensaje de superación y de transformación personal. "Cuando era una niña, trabajé incansablemente durante más de 10 años para cumplir un sueño: convertirme en idol y fui rechazada. Me sentí decepcionada, porque mi voz no era lo suficientemente buena", contó EJAE al recoger el Globo de Oro a Mejor canción original antes de compartir el sentido de la letra de la canción.
"Estoy aquí como cantante y compositora de una canción que está ayudando a otras chicas y chicos a superar sus dificultades y aceptarse a sí mismos"
Y añadió: "Solo quiero decir que este premio va dedicado a las personas a las que se les han cerrado puertas. Porque ya puedo decir con total confianza que el rechazo es una forma de redireccionar tu vida. Así que nunca os rindáis. Nunca es tarde para brillar de la forma que habéis nacido para hacerlo", señaló la intérprete que estuvo 12 años como aprendiz en SM Entertainment sin llegar a debutar y que, de alguna manera, plasma esa experiencia en la letra de Golden.
"Me cansé de esconderme / Ahora voy a brillar como nací para hacerlo", dice en la voz de Rumi. "Ah, es nuestra hora, sin miedo, sin mentiras / Para eso nacimos", continúa EJAE.
Letra en español de 'Golden'
Yo era un fantasma, estaba sola, hah
En la oscuridad, hah, atrapada (Ah)
Me dieron el trono, no sabía cómo creer
Era la reina que estaba destinada a ser
Viví dos vidas, intenté jugar en ambos bandos
Pero no encontraba mi propio lugar
Me llamaban niña problema por ser muy salvaje
Pero ahora así es como me pagan, sin parar, en el escenario
-
Ya no me escondo, ahora brillo como nací para hacerlo
Soñamos en grande, llegamos tan lejos, ahora creo
-
Vamos subiendo, subiendo, subiendo, es nuestro momento
Sabes que juntas brillamos
Vamos a ser, vamos a sеr doradas
Oh, subiendo, subiendo, con nuestras vocеs
Irrompibles por siempre
Vamos a ser, vamos a ser doradas
-
Oh, ya no me escondo, ahora brillo como nací para hacerlo
Oh, nuestro momento, sin miedos ni mentiras
Así es como nacimos para ser
-
Esperé tanto para romper estos muros
Para despertar y sentirme yo
Dejé estos patrones en el pasado
Y al fin vivir como la chica que todos ven
-
No más esconderme, voy a brillar como nací para hacerlo
Porque somos cazadoras, con voces fuertes, y ahora creo
-
Vamos subiendo, subiendo, subiendo, es nuestro momento
Sabes que juntas brillamos
Vamos a ser, vamos a ser doradas
Oh, subiendo, subiendo, con nuestras voces
Irrompibles por siempre
Vamos a ser, vamos a ser doradas
-
Oh, ya no me escondo, ahora brillo como nací para hacerlo
Oh, nuestro momento, sin miedos ni mentiras
Así es como nacimos para ser
-
Sabes que vamos a ser, vamos a ser doradas
Vamos a ser, vamos a ser
Nacidas para brillar
Brillamos intensamente
Sabes que es nuestro momento, sin miedos ni mentiras
Así es como nacimos para ser
-
Fuente: Genius