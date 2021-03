"¿No había nadie que hablase español?": el divertido rótulo involuntario de esta serie

Los usuarios de Twitter han enloquecido tras comprobar la forma en la que Netflix ha rotulado una de sus series originales. Una captura de pantalla que ya acumula miles de 'me gusta' por lo que se puede leer en español.

"¿No hay nadie que hable español en el equipo de producción? ¿ni un diseñador gráfico?", se cuestionaba un tuitero a la vez que compartía una imagen del rótulo anterior al primer episodio de la serie de anime B: the beggning en la que se puede leer: ANOS "A Netflix Original Series".

El rótulo ha causado sensación y estupefacción a partes iguales. Muchos creen que es imposible que nadie en el equipo de la plataforma de reproducción in streaming se haya dado cuenta. De hecho, aseguran que alguien ha tenido que reconocer la palabra en castellano puesto que en la segunda temporada ya aparece el rótulo corregido por ANOAS 'A Netflix Original Anime Series'.

Otros tuiteros, seguidores de la serie, se han sorprendido al descubrir la palabra solo tras ver este tuit. "¿Cómo no he podido darme cuenta antes?", se preguntan muchos mientras otros han buscado la serie en Netflix para comprobar que era verdad y no se trataba de un fake.

El tuit que incorpora la captura de pantalla ya acumula 90 mil 'me gusta' y cuenta con seis mil retuits.

