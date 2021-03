La original respuesta de un niño a la pregunta "¿quién mató a Goliat?"

Los niños son muy ingeniosos. Pueden descolocar a un adulto con sus curiosas preguntas, pero también con sus originales respuestas. A menudo, estas observaciones de los más pequeños se convierten en virales.

La pandemia está cambiando nuestra forma de ver el mundo y los más pequeños no se escapan a ello. Portan mascarillas, han incorporado el gel hidroalcohólico a su rutina higiénica de cada día, incluso se han acostumbrado a no compartir los juguetes con sus amigos. El COVID no es un extraño para ellos, tienen completamente interiorizado los síntomas que provoca e incluso que puede causar la muerte.

Por ello, no es de extrañar que un niño conteste de esta forma a una pregunta tan sencilla como "¿quién mató a Goliat?" cuando la pista para la respuesta acaba, según el ejercicio, en "vid".

La pandemia que llevamos viviendo desde 2020 ha sustituido a David por el COVID y este profesor ha citado a su alumno después de clase para tratar el asunto.

El tuit con la imagen del ejercicio ha recibido más de 60 mil de "me gusta" y también numerosos retuits. Además, ha abierto un debate en Twitter sobre la exposición informativa por los efectos de la pandemia a la que están siendo sometidos los niños.

