El Harry Potter más sexy que está revolucionando la red

La fotógrafa Sarah Hester ha rendido su particular homenaje a Harry Potter con una sesión de fotos que ha revolucionado a todos los fans de la saga. Con motivo de una convención de Harry Potter en Oklahoma lanzó unas fotografías de lo más sensuales al modelo Zachary Howell caracterizado como el personaje de J.K Rowling.

No le falta detalles tan característicos como sus gafas redondas, su varita, ni su cicatriz en forma de rayo en la frente. Eso sí, el uniforme de Hogwarts desaparece por completo en estas imágenes. "Conocí a Zack en un encuentro de fotógrafos locales. No solo es modelo, sino que también es fotógrafo”, explica Sarah a Buzzfeed, "Comencé a llamarlo 'Harry' porque no podía recordar su nombre. Y un día, bromeando, le pregunté si podía fotografiarlo en una sesión como Harry Potter y él se unió a la idea inmediatamente".