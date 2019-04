La indignante carta que ha recibido la meteoróloga Mónica López criticando su físico por otra mujer

Exponerse en público como le ocurren a miles de personajes conocidos, siempre conlleva la parte injusta de recibir críticas nada constructivas por parte de cualquiera.

Esto es lo que le ha ocurrido a Mónica López, meteoróloga y presentadora del Tiempo en TVE, que ha compartido la carta que ha recibido de otra mujer:

María del Puy, una profesora de de Biología de la Universidad de Barcelona, es la autora de este escrito que ha indignado no solo a la meteoróloga, sino a cientos de personas que no podían dar crédito a lo que estaban leyendo a través de Twitter.

Frases como "parece una niña pequeña que está recitando la lección y no le viene palabra", "con ese trasero tan pronunciado que tiene parece que se va a sentar en el inodoro", "tiene los muslos muy gruesos, muy feos, y con esas faldas tan cortas resulta una imagen muy fatal, es decir, le quedan muy mal", para terminar diciendo "espero que rectifique algo de lo expuesto, pues de lo contrario tendrá menos tele espectadores".

No sabemos qué respuesta esperaba obtener María del Puy por parte de la presentadora, que por supuesto no se ha quedado callada ante tal retahíla de ataques sin sentido: "Porque me pregunto que tendrá que ver el trasero tan pronunciado que tengo, mis muslos muy gruesos y muy feos, con la calidad de la información que transmito" o "LAMENTABLE… lo que me parece aún más lamentable es que sea una mujer la me juzga sobre mi físico en ese tono", han sido algunas de las aplaudidas respuestas de la presentadora a la carta.

Por su parte, la Universidad de Barcelona también ha querido pronunciarse al respecto, indicando que esta mujer hace 15 años que está jubilada y que no trabaja allí y que en ningún caso comparten lo expuesto en dicha carta: