Inés Hernand recrea una escena mítica de 'La Mesías' en el Benidorm Fest: "Querido creyente, querido seguidor"

¿Puede Inés Hernand ser más icónica? Nosotros decimos que NO. La humorista se ha pasado por la segunda semifinal del Benidorm Fest 2024 para recrear una escena mítica de La Mesías , que no ha tardado en viralizarse.

Inés Hernand no será la presentadora del Benidorm Fest este 2024, pero eso no significa que no hayamos podido disfrutar de su chispa y su estrella.

Las galas han estado conducidas este año por Ruth Lorenzo, Ana Prada y Marc Calderó, mientras que la humorista lleva el especial Calling Benidorm a las 21:30 horas con Jordi Cruz y, tras las semifinales, La noche del Benidorm Fest junto a Aitor Albizua.

Inés se ha colado en esta segunda semi y ha recreado una escena mítica de la serie La Mesías, el popular proyecto de Los Javis que cuenta la historia de las hermanas Stella Maris. Tal ha sido su éxito que arrasó con seis estatuillas en los recientes Premios Feroz.

Con una pose religiosa, ha comenzado diciendo: "Querido creyente, querido seguidor, querido eurofan, hola. Soy Inés Hernand Puig Baró y el Benidorm Fest está en peligro, aunque podemos salvarlo".

"Benidorm Fest, Benidorm Fest, Benidorm Fest...", ha gritado a los cuatro vientos, haciendo el popular movimiento de mano de Montserrat Puig Baró.

Los eurofans han reído a carcajadas en redes sociales y han sido muchos los que han compartido este clip de 20 segundos.

¿Te ha hecho tanta gracia como a nosotros?