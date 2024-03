John Cena no estaba desnudo en los Oscar: así fue el 'truco' que usaron para simularlo

El momentazo de los Oscar 2024 ha sido ver a John Cena subiéndose al escenario desnudo para presentar a los nominados a Mejor Vestuario, sin embargo, las apariencias engañan porque el actor no estaba desnudo, sino que iba ligeramente tapado. ¿Te diste cuenta?

John Cena ha sido el protagonista absoluto de la ceremonia de los Premios Oscar, que se ha celebrado este domingo en Los Ángeles, tras aparecer en el escenario completamente desnudo para presentar la categoría Mejor Vestuario.

El actor y exluchador entraba lentamente y tapándose la entrepierna solo con un cartel, una sutil metáfora para representar la importancia que el vestuario tiene en Hollywood y su imprescindible función en películas.

"Emmm, el vestuario es importante... quizá lo más importante", decía un avergonzado John Cena a los asistentes del Teatro Dolby.

De hecho, se trata de un guiño a las reivindicaciones de los profesionales de este sector en Hollywood, que busca una mejora de sus condiciones laborales. Su lema, You're naked without us (Estáis desnudos sin nosotros en castellano), no podía haberse encarnado de una mejor forma.

El truco que usó John Cena en los Oscar

El exluchador de la WWE se ha atrevido a mucho, no cabe duda, PERO hay truco. Él no se subió desnudo al escenario, ya que iba protegido en todo momento por unos trozos de tela de color carne pegados a su entrepierna y su culo.

Con esto, se garantizaba que no se le vería nada en caso, por ejemplo, que se cayera el cartel. Se trata de la misma prenda de ropa que se utiliza en las películas para grabar desnudos o escenas de sexo en los casos donde los actores prefieren no quitarse toda la ropa delante de todo el equipo.

Si nos fijamos con detenimiento en las imágenes de Cena en el escenario podemos apreciar un trozo de tela que sobresale por encima del cartel.

John Cena, en los Oscar 2024

Sin duda un truco muy bueno que ha dado de que hablar durante todo el día. ¿Te habías dado cuenta que John Cena no iba desnudo del todo?

El porqué del reivindicativo desnudo de John Cena