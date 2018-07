Una joven se queja a sus vecinos por el ruido que hacen al tener sexo y la respuesta no puede ser mejor

"Hola vecinos. Por favor tened sexo un poco más bajito por favor. Algunos estamos intentando dormir y no que nos recuerden lo solos que estamos. Sentiros libres de hacer el amor todo lo que queráis, pero por favor, hacerlo sucio pero a un volumen más bajo. Gracias". Fueron las educadas palabras que Jenna Levine, una estudiante de 19 años de la Universidad de Syracuse, decidió dedicarles en forma de carta a sus vecinos. ¿El motivo? No la dejaban dormir por el ruido que hacían al practicar sexo. Lo que esta joven no se hubiese imaginado nunca es que la iban a contestar, y la respuesta no pudo ser mejor.

La nota la metió por debajo de la puerta de la habitación de sus vecinos, la habitación 338. Horas más tarde, Jenna se sorprendió al ver que había obtenido respuesta (también por debajo de su puerta). Sus ingeniosos vecinos le habían dejado una tableta de chocolate junto a la siguiente nota: "Querida vecina. Sentimos mucho lo que ha pasado, no me di cuenta de lo ruidosa que estaba siendo. A veces tener sexo ruidoso está bien pero es a tu costa y por eso te pido perdón. Espero que esto no haya estado pasando muy a menudo y gracias por tu divertida carta. Intentaré hacerlo sucio a un nivel mucho más bajito y no te preocupes, no estás sola para siempre. La persona correcta vendrá cuando tenga que venir. Yo estuve soltera 18 años. Lo siento. Habitación 338".