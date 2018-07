Leticia Sabater confunde Kuala Lumpur con un monstruo y la lía en redes sociales

INSULTA A UNA USUARIA DE TWITTER POR ERROR

Sería mentira si os dijera que me sorprende que Leticia Sabater no sepa qué es Kuala Lumpur, ni Malasia, o que confunda las Petronas con dos rubias recauchutadas, pero desde luego, gracioso no deja de ser: "No sabía que era un país, pensé que era un monstruo."