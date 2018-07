Mensaje al futuro: La genial campaña para que las mujeres no pierdan la fuerza que tienen de niñas

"Soy importante porque me quieren y porque soy muy valiente", "Algunos mayores ya no sonríen, yo nunca voy a pedir la sonrisa", "No tengo complejos, ¿Qué significa eso?", "Yo no me cambiaría por nada". Estas son algunas frases con las que se definen María, Nabila, Olimpia o Lucía, unas niñas de unos 10 años de edad dispuestas a comerse el mundo.

Estos mensajes se guardarán en una cápsula del tiempo para dárselos dentro de 20 años, cuando pasen la treintena. El motivo es porque según un estudio los 30 son un punto de inflexión en la vida de las mujeres y la mitad de ellas empiezan a perder la confianza en sí mismas. Los principales motivos de este descenso de confianza se debe a la falta de reconocimiento laboral o a la imposibilidad de conciliar la vida profesional y familiar. ¿Y quién mejor que ellas mismas para recordarles lo valientes, seguras e importantes que son?

"Hoy te ves como realmente eres. Ni la presión, ni las responsabilidades, ni los años te impiden ver todo lo que te gusta de ti y de lo que eres capaz. Ni te imaginas lo que valen tus palabras y lo importante que es decirte a ti misma lo increíble que eres. Por eso vamos a custodiar tu mensaje y te lo enviaremos de vuelta el Día de la Mujer del año 2036. Porque no hay nada como escucharte como niña para alimentar a la mujer que de verdad vas a ser", explica el spot al final.

Con motivo del Día Internacional de la Niña la empresa Campofrío ha lanzado esta genial campaña que, además del spot, ha creado una aplicación en la que con la aprobación de sus padres, las niñas pueden grabarse enviándose mensajes a las mujeres en las que un día se convertirán. Estos mensajes se custodiarán durante 20 años hasta el Día de la Mujer de 2036 para devolvérselos a sus propietarias: "En nuestro compromiso con el impulso de un nuevo modelo de mujer, hemos querido ofrecer a las nuevas generaciones una herramienta que les permita conservar el patrimonio más importante que tienen como niñas: la espontaneidad, la falta de prejuicios y su autenticidad", explica Aurelie Morin, responsable de Marketing para Europa de Campofrío Food Group.