Una modelo de tallas grandes se desnuda en el metro de Nueva York para dar un emocionante discurso

"Crecí odiando lo que veía en el espejo porque la sociedad me decía que no era suficientemente buena. Pensaba que estaba mal no tener los muslos separados, que estaba mal tener celulitis y no ser delgada". Así de rotunda comenzó su charla Iska Lawrence.

La modelo de tallas grandes, conocida por su constante lucha contra los cánones de belleza que impone la sociedad, quiso dar un discurso muy emotivo para dar visibilidad a esos problemas de autoestima que padecen muchas mujeres jóvenes.

Lawrence no dudó en quitarse el vestido y desnudarse para lograr captar la atención del resto de viajeros, que en un primer momento hicieron oídos sordos a los que la modelo quería transmitir.

Con sus palabras, esta joven modelo ha vuelto a poner de relieve la importancia de la autoestima y el amor propio, además de dignificar el papel de la mujer en la sociedad.