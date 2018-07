Una mujer intenta reparar una escultura del niño Jesús y crea el nuevo 'Ecce Homo'

Heather Wise se ofreció a restaurar la cabeza del niño Jesús que había sido arrancada en un acto vandálico de su escultura. La mujer que había hecho un curso de Bellas Artes en el Instituto, obtuvo todos los permisos necesarios para proceder a su reparación.

Pero a pesar de su buena voluntad Heather no había esculpido nunca en piedra y su cabeza hecha con arcilla no ha quedado como se esperaba. Al contraste de la piedra blanca con la arcilla marrón se suma que la cabeza del supuesto niño Jesús se asemeja más a la de Maggie Simpson o cualquier otra criatura fantástica, pero poco a la de un bebé.

El Padre Lajeunesse, párroco de la Iglesia St. Anne des Pins de Ontairo, ha declarado a la CBC que "no le prepararon para esto en el seminario" y añade que el resultado es "realmente chocante debido al cambio de color". Fue el propio párroco el que autorizó a Wise para su reparación, ya que de otra manera hubiese supuesto un coste de más de 11.000 euros para la Iglesia y no duda en defenderla: "Es un primer intento, el resultado final espero que nos satisfaga a todos. Ella lo ha hecho con toda la buena voluntad de su corazón".

Por supuesto en las redes sociales no se han hecho esperar las reacciones ante esta peculiar obra de arte que ya han bautizado como el 'Ecce Homo de Ontairo': "No me extraña que la Virgen María cierre los ojos", escribe un usuario en la CBS y otro añade: "Dado que nadie sabe cómo era Jesús, ¿qué problema hay?".

Por su parte, Heather ha anunciado que va a pedir asesoramiento a una empresa de lápidas antes de continuar la restauración para que la cabeza definitiva esté lista para la próxima primavera.