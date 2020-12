"Así no tengo que operarme como Diego”: Kiko Matamoros y su hijo promocionando fajas reductoras con el torso desnudo

Kiko Matamoros no tiene ningún reparo en reconocer cómo cuida su físico. Al igual que no duda en reconocer que se ha sometido a varios retoques estéticos, tampoco tiene problemas en mostrar sus rutinas de ejercicios.

En esta ocasión se ha unido a su hijo, Diego Matamoros, y ambos nos muestran a través de unos vídeos el procedimiento que siguen para conseguir ese 'six pack' tan soñado. (Y de paso llevarse un dinerito promocionando el producto).

A través de unos vídeos en Instagram Stories, padre e hijo aparecen con las fajas puestas mientras Kiko dice: "He notado la reducción en la zona media, pérdida de líquidos, pérdida de grasa, y así vais a conseguir que no me tenga que operar la zona media como ha tenido que hacer Diego".

A lo que rápidamente le responde su hijo con otro zasca: "No te sale pelo en la cabeza, pero es maravillosa".

A continuación se ve paso por paso el procedimiento para utilizar el producto. Primero untando el abdomen con una crema de cafeína, después enrollando la zona con papel osmótico y finalmente poniéndose la faja bien apretada antes de hacer ejercicio.