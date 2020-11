El nuevo retoque estético de Diego Matamoros para parecerse a Kiko Matamoros: "Tenías envidia de tu padre"

Diego Matamoros no es la primera vez que se somete a un tratamiento estético para verse mejor, desde los abdominales al rostro, y siempre va contando los tratamientos que se hace. "He pasado de una talla M a una S", comentaba sobre el impactante cambio de aspecto tras su liposucción.

En este caso, Diego ha querido realizarse un retoque que también luce su padre, Kiko Matamoros, cuyo aspecto fue muy criticado en redes tras los últimos cambios en el rostro debido a los tratamientos a los que se ha sometido.

"Tienes a toda España mirando tu cara", le comentaban sus compañeras durante el programa en directo, a lo que Kiko respondía: "Tengo la cara llena de pinchazos y moratones, esta tarde me he pinchado la cara y no he tenido tiempo ni de maquillarme", añadiendo: "Es algo que a mí me importa tres pelotas".

Ahora, Diego Matamoros se pone también en manos de su novia, la doctora especializada en cirugía estética Carla Barber -que fue la encargada del cambio de aspecto de su padre-, para mejorar un pequeño complejo.

"Vamos a contar lo que estamos haciendo. Después de tu comentario del otro día diciendo lo guapo que había dejado a tu padre y lo bien que le había levantado las cejas… te estamos levantando las cejas. Tenías envidia de tu padre", se escucha a Carla Barber en el vídeo que el propio Diego compartió para mostrar el tratamiento.

El nuevo retoque estético de Diego Matamoros / Instagram/@diegomatflo

Quiso contar todo sobre el tratamiento que le estaba haciendo a su chico: "Estamos poniendo un soporte en la cola de la ceja y ya está. Estás aguantando muy bien, estoy gratamente sorprendida. Se nota al momento, y se nota más cuando pasan los días y las semanas. Estamos usando ácido hialurónico porque tiene deprimida la zona superior de la ceja. Lo tenías hundido. La depresión la relleno y al rellenarlo, se levanta la ceja. Es un tratamiento que tiene una duración de año o año y medio, y se nota al momento".

EL ROMANCE ENTRE DIEGO MATAMOROS Y CARLA BARBER

Diego Matamoros y Carla Barber llevan unos meses manteniendo una relación, y no dejan de compartir su felicidad en redes sociales.

Viajes, cenas románticas, escapadas... ¡No paran!