Su novio se deja el móvil en su casa y descubre que le manda fotos desnudo a otras mujeres

Marcelo Ceballos, un joven argentino, mantenía una relación con su novia hacía dos años pero se lo pasaba muy bien en Instagram. El joven utilizaba la red social para mandar mensajes subidos de tono a otras chicas y enviar (y recibir) alguna que otra foto picante.

Sin embargo, su doble vida se fue al garete cuando su novia descubrió lo que sucedía. Marcelo se dejó el móvil en casa de su chica y esta, desconfiada, comenzó a leer todas las conversaciones que su novio tenía con otras chicas. ¿Su venganza? Comenzar a publicar stories en la cuenta del novio explicando lo sucedido con todo lujo de detalles.

"Les revisé todas las conversaciones y este paje... hijo de p...La verdad no lo puedo creer. He encontrado fotos de pij..., tetas de las minas que le envían. La verdad Marcelo yo no lo puedo creer", dice la joven, enfadada.

Según cuenta, la joven pretendía avisar a las otras chicas del engaño de Marcelo, que aseguraba que no tenía novia. Bajo el hastag #PobreMarcelo, en Twitter se pueden encontrar todo tipo de bromas y memes sobre el tema.

En cuanto Marcelo recuperó su teléfono móvil y su cuenta de Instagram, se apresuró a explicar que hacía dos meses que la relación se había roto y, sacando hierro al asunto, publicó la imagen de un teléfono con un candado como funda. "Compre una funda nueva", bromeaba.