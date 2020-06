Nuevo 'Ecce Homo' en Valencia: destrozan la copia de una Virgen de Murillo al intentar restaurarla

La crisis del coronavirus está afectando a todo el mundo, con países en los que todavía no han llegado al pico de la curva y con rebrotes en otros en los que ya no había casos. Una situación de lo más dura que está dejando miles y miles de víctimas. Por eso, se está compartiendo a través de redes sociales un cartel de dos sanitarias para aquellos que creen que el Covid-19 no existe.