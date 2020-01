Cristina Pedroche se plantea dejar de dar las Campanadas por las continuas críticas

"Otros años me criticaban porque enseñaba mucho, este, que no lo hago, también me dan por todos lados... pues a lo mejor ya está", comentaba la presentadora en Zapeando, que añadía: "A mí me encanta dar las Campanadas, pero tampoco pasa nada, soy una presentadora que puede hacer más cosas", aprovechando para lanzar de paso una nueva indirecta a este respecto.

Y es que pesar que haber batido el récord de audiencia de las Campanadas de Antena 3, quedándose a solo un punto de TVE1, las críticas al estilismo y puesta en escena, no han cesado de caer. Y parece que esa ‘lluvia ácida’, está calando incluso a través de la coraza dorada de la presentadora.

“A lo mejor estamos ante el fin de las Campandas, cada año está el listón más alto y tengo que aguantar más críticas", aseguraba en el programa de laSexta, presentado por Dani Mateo.

UN ‘VESTIDO’ DIFÍCIL DE PONER

Pero no solo las críticas, sino los nervios, marcaron la Nochevieja para Pedroche, que tuvo serios problemas para poder ponerse el vestido: “El vestido está hecho sobre mi cuerpo, por delante y por detrás encajaba perfecto, pero no cerraba. No era por estar más gorda o delgada, sino por costillas. No me puedo quitar una costilla”. Aunque la presentadora comenzó a vestirse a las 22.00 horas, no logró terminar le proceso hasta dos minutos antes de empezar la conexión. ¡Menudos nervios!

A pesar de las dificultades para ponerse este vestido-escultura del maestro Jacinto de Manuel, Cristina asegura que "es el mejor de todos los años", y que tenía claro que "quería mi armadura, mi coraza, frente a las críticas".

EL PRECIO, CENTRO DE LA POLÉMICA

La parte más llamativa del vestido, la coraza esculpida sobre el cuerpo de la presentadora, está diseñado por Jacinto de Manuel, y ha requerido cerca de 500 horas de trabajo, y varios moldes, para que se ajustara a la perfección al cuerpo de Cristina Pedroche. Aunque finalmente fue complicado, como explica Josie, encargado de supervisar el diseño, cerrar ambas partes con el hilo de oro que luce, a modo de corsé, este diseño realizado en fibra de vidrio reciclable y pan de oro.

Y claro, tanto trabajo para elaborar este vestido-joya, tiene un valor casi incalculable: “estamos hablando de muchos ceros”, comenta Josie, aunque añade que en realidad “no tiene precio” porque “ya forma parte de la cultura de este país”. Pedroche aseguraba que se trata de una “obra de arte”, y como tal, la expondrá en su casa.

EL APOYO DE SU MARIDO, DABIZ MUÑOZ

El marido de Cristina Pedroche, el chef Dabiz Muñoz, brindó todo su apoyo a Pedroche tanto antes de las Campanadas, luciendo el diseño del año pasado (como viene siendo tradición), y además publicó su beso de bienvenida del año, como hiciera en años anteriores, con potente mensaje incluido: "Una Diosa del futuro con esencias del pasado... Mi Diosa de Oro @cristipedroche tienes los Ovarios muy grandes, orgulloso de ti a puto morir!!! Talento, belleza y valentía!!!! La Pedro Forever and Ever!!!! Feliz año Cabrones !!!!!! 🔥❌⭕️🔥", escribía junto a la foto de ambos.

