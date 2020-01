Paz Padilla "ha matado a Pedroche" o Star Wars: los mejores memes de las Campanadas 2019

Star Wars, películas con robots tipo Metrópolis o El Hombre Bicentenario, bromas a lo Monty Python, referencias a videojuegos, Los Simpson... ¡Menuda retahíla de memes!

Algunos hacían alusión a lo "poco cómodo" que parece el vestido:

O algunas referencias brillantes (nunca mejor dicho):

Y claro, 'baby yoda' no podía faltar:

EL LOOK 'MOTHER OF DRAGONS' DE PAZ PADILLA

Paz Padilla también ha elegido un look bastante criticado en redes sociales, hasta el punto de convertirse en trending topic durante las Campanadas, no solo por el moño inmenso que llevaba, sino por el vestido de corte Daenerys y las falanges... ¿doradas? Algo que rápidamente llamó la atención de los espectadores, que comenzaron a hacer divertidos paralelismos y bromas cruzadas, referenciando a Juego de Tronos o incluso imaginando a Paz Padilla como una especie de Gargamel o Morgana, que ha creado a la pitufina dorada Pedroche, o incluso destruido, como si fueran las protagonistas de algún spin off de 'The Witcher', ¡geniales! 😂😂

El súper moño de Paz Padilla, tampoco se ha librado...

En fin, como siempre, ¡viva el humor! Siempre que no sea ofensivo... ¡Y Feliz 2020!