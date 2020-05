Pillan a un reportero sin pantalones en una conexión en directo

El periodista Will Reeve , el hijo del actor Christopher Reeve, ha vivido una vergonzosa situación en directo en televisión cuando se descubrió que no llevaba pantalones . El vídeo se ha hecho viral en la red.

Durante el confinamiento es normal que no te vistas tanto, que optes por prendas cómodas o que te quedes en pijama todo el día, aunque no es lo que recomiendan los expertos. También es habitual que únicamente te vistas de cintura para arriba para hacer videollamadas, como ha hecho Will Reeve, corresponsal del programa Goog Morning America. Sin embargo, su look no pasó desapercibido y los espectadores descubrieron que iba sin pantalones.

El hijo del actor de 'Superman, Christopher Reeve, ha demostrado que durante la cuarentena muchos presentadores, que conectan desde casa, solamente visten con camisa y chaqueta. Él ha optado por no llevar pantalones, pero lo que no pensó es que el plano era más amplio y se descubrió su secreto.

Las imágenes se han hecho virales en la red, pero Reeve se lo ha tomado con humor.