"Ponme tres cheeseburguers": ElXokas se cubre de gloria por atacar a los doctorandos

EL MENSAJE NO TIENE DESPERDICIO

ElXokas vuelve al foco de la polémica. En uno de sus últimos directos en Twitch, ha atacado a sus espectadores después de que uno de ellos le increpara.

El streamer, famoso por sus salidas de tono, sus respuestas agresivas y los debates que genera en redes, ha criticado y menospreciado a aquellos que estudian un doctorado pero que, por determinadas circunstancias, trabajan en el Burger King.

"Esto es porque es culpa mía, yo soy tontísimo y vosotros muy listos, seguramente sea eso. Que no pasa nada... mucha suerte con el doctorado, eso sí, ponme tres cheeseburguers y dos Coca-Colas grandes, gracias. Pero suerte con el doctorado. Mucha suerte con el Nobel, pero te has olvidado de los hielos, ponme más hielo, tonto".

La respuesta del gallego no ha pasado desapercibida entre los Usuarios de Twitter, que rápido han alzado la voz contra el streamer.

"No le deis voz a la gente así", "Habéis dado bola durante años a un ególatra como el Xokas" y "Este olorcillo a clasismo que me trae el Xokas me da bastante asco" son algunos de los mensajes que han compartido para mostrar su desacuerdo.